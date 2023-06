Štát ruší pohotovosti, lekári sú nespokojní. Ľudia budú musieť dochádzať desiatky kilometrov

V Trnavskom kraji majú byť len tri pohotovosti.

SENICA. Rušenie ambulancií s detskou pohotovosťou ministerstvo zdravotníctva avizovalo už pre niekoľkými týždňami. Má sa dotknúť aj Senice. Nepáči sa to primátorovi ani lekárom. Napísali otvorený list.

Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo vyhlášku, v ktorej zadefinovalo rušenie ambulancií v troch fázach.

Ak budú chcieť rodičia s deťmi z menších miest ísť na pohotovosť, budú musieť cestovať aj niekoľko desiatok kilometrov.

Nesúhlas lekárov aj vedenia mesta

Tlačového brífingu 21. júna v mestskom zariadení Poliklinika Senica, n. o. sa zúčastnili štyria detskí lekári.

Jana Planková, Monika Markovičová, Mária Richterová, Zdeněk Šulek a riaditeľ polikliniky Jozef Mikuš s návrhom rezortu zdravotníctva nesúhlasia.

"Služby, ktoré nám vychádzajú, neberieme ako záťaž. Pohotovosť berieme ako pokračovanie našich ordinačných hodín pre pacientov. Sme štyria, vzájomne sa zastupujeme a pozná nás drvivá väčšina pacientov, rovnako aj my ich poznáme. Máme vzťah založený na dôvere. Keď budú chodiť inam, deti budú mať strach z nového a neznámeho," povedal.

Dochádzanie do iného mesta je náročné pre lekárov ale aj rodičov s deťmi.

"Transportovať sa po práci do služby do Skalice a byť tam do desiatej by bolo náročné. Nie sme už najmladší, v Senici to máme už zabehnuté, pacienti sú zvyknutí. Nevidím dôvod na to, aby sa rušilo niečo, čo je zabehnuté a funkčné," vysvetlila Richterová.