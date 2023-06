Finančný špecialista upozorňuje na pochybné investičné fondy, ľudia môžu ľahko prísť o všetko

Investičné životné poistenie treba dôkladne zvážiť.

ZÁHORIE. Podľa špecialistu na financie Martina Wolfa je aktuálne na Slovensku moderné investovať do fondov. Najmä však cez produkty poisťovní a investičné životné poistenie pre deti aj dospelých.

Považuje to však za produkt, ktorý je síce klientovi opísaný krásne a lákavo, no v konečnom dôsledku je málo výnosný a vysoko nákladový. Ľudia podľa neho môžu prísť o tisíce eur za to, že vôbec majú uzatvorenú zmluvu.

"Treba si uvedomiť jednu zásadnú vec a tou je, ako máme vnímať poisťovne a či sú vôbec vhodné na investovanie," povedal.

Treba si podľa neho dávať obzvlášť pozor na to, do čoho investujú a cez akú spoločnosť.

Ako funguje investičné poistenie ?

Investičné poistenie a jeho starší brat kapitálové poistenie fungujú na báze, že reálne suma, ktorá ide do investícií putuje ďalej do správcovskej spoločnosti, ktorá spravuje investície. Vzniká však jedna vec, poisťovňa si za to berie poplatky/maržu. Zväčša sú štyri. Počiatočný, administratívny, správcovský a vstupný poplatok.

Počiatočný poplatok je zhruba dvoj až trojročný vklad. Z nich sa vyplácajú provízie. Tie ďalšie sa strhávajú počas celej doby fungovania zmluvy.

Reálne, ak si klient platí 70 eur životné poistenie, kde má časť poistenie a časť investície. Časť poistenia vychádza zhruba 20 eur. Zvyšných 50 eur je sporenie. Tieto peniaze putujú do správcovskej spoločnosti, ktorá ma na starosti fondy, do ktorých sa investuje.

Správcovská spoločnosť má jeden poplatok - vstupný a poisťovňa si berie zvyšné tri poplatky. Pri prepočte zistíme, že za takýto typ zmluvy po dobu 30 rokov, tma vloží zhruba 18 tisíc eur. Z toho však zaplatí za danú zmluvu 7084 eur. Je to zhruba 40 percent nákladov. Preto neodporúčam považovať za investíciu investičné sporenie.

Napríklad, akonáhle žena porodí, už má takéto poistenie. Robia to sestričky, chcú využiť, že žena porodila. Ešte stále sa to deje, pritom však nevedia, čo predávajú. Možno keby videli zanalyzovanú zmluvu, nepredávali by ho. Nevie s tým nič urobiť ani Národná banka Slovenska lebo je to poistný legálny produkt. Majú to dobre ošetrené.

Čo sa týka poplatkovej štruktúry, je to nákladný produkt. Stáva sa, že sprostredkovatelia už popredu upozorňujú klienta, že si prvé dva roky nemôže nič vybrať. Zmluvy sa dostávajú do plusu až po 15 rokoch.

Ak klient zruší zmluvu skôr, čo nastane?