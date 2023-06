V priestoroch osvetového strediska sprístupnia výstavu fotografií

Do súťažnej výstavy postúpilo z regionálnych kôl 50 autorov.

SENICA. Vo výstavných priestoroch Záhorského osvetového strediska (ZOS) v Senici sprístupnia 23. júna výstavu fotografií 27. ročníka súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2022. TASR o tom informoval Tomáš Jurovatý zo ZOS.

Do súťažnej výstavy postúpilo z regionálnych kôl 50 autorov. "Súťaž je rozdelená do troch kategórií. Prvou je veková kategória do 15 rokov, druhou od 15 do 25 rokov a treťou je skupina nad 25 rokov. V každej skupine sa súťaží v kategóriách čiernobiela fotografia a farebná fotografia. Bez rozlíšenia veku sú kategórie cykly a experiment," uviedol Jurovatý.