Skalickým hokejbalistom tesne ušiel majstrovský titul. Druhé miesto je pre nich sklamaním

Sezóna im ukázala aj medzery, na ktorých budú musieť popracovať.

SKALICA. Hokejbalisti Skalice mali v úvode sezóny ešte horkú chuť na perách z predošlého ročníka, kedy im tesne ušiel majstrovský titul s LG Bratislava. Rozhodujúci duel nezvládli herne a niektorí hráči aj emočne a pre Skalicu tak padli tvrdé tresty.

Z tábora Záhorákov sa od začiatku ročníka 2022/2023 ozývala túžba odčiniť predošlú sezónu a priviesť majstrovský titul opäť do Skalice. Našliapnuté na to mali veľmi dobre, vyhrali základnú časť, bez problémov si poradili s Vranovom nad Topľou vo štvrťfinále (3:0 na série) a prešli aj cez semifinále s Nitrou (3:2).

Na Skalicu čakalo finále s Považskou Bystricou a keď bol stav série po štvrtom zápase 2:2, rozhodnúť sa malo práve v Skalici, ktorá chcela z domáceho prostredia vyťažiť maximum. Oba tímy podali výborný výkon, no v prospech Považskej Bystrice rozhodol jediný gól.

Napriek tomu, že Skalica hrá pravidelne v hokejbalovej extralige o vrchné priečky, má za sebou dve sezóny s účasťou vo finále so ziskom striebra, je v klube cítiť aj sklamanie. Sezónu sme hodnotili spoločne s hrajúcim trénerom a obrancom Skaličanov Michalom Salajkom, ktorý si aktuálne plní reprezentačné povinnosti.

Vyzerá to tak, že táto sezóna mala podobný scenár ako tá predošlá. Tím dominoval v základnej časti, následne aj vo štvrťfinále a v semifinále play-off, no uzavrieť sezónu vytúženým ziskom titulu sa vám nepodarilo. Ako hodnotíte play-off?

Ja, ako aj mužstvo hodnotíme play-off stále negatívne. Z väčšej časti je to pre nás neúspech. Do sezóny sme šli s tým, že si chceme titul tento rok ukradnúť my, boli sme tak nastavení, aj keď sme o týchto cieľoch hovorili o čosi opatrnejšie.

Nepodarilo sa nám to, druhý rok po sebe sme prehrali vo finále, no prehrali sme si to sami. Aj touto cestou musím pogratulovať Považskej Bystrici, finále vyhral ten lepší. Mohli sme to byť my, mali sme na to káder, kvalitu aj podmienky, ale nevyužili sme ich. Preto vnímame túto sezónu skôr ako neúspešnú.

Vravíte, že vo finále vyhral lepší. Ako ste vnímali Považskú Bystricu?