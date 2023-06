Nádejní autori majú opäť príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy

Diela ohodnotí odborná porota.

SENICA. Tradičné podujatie Literárna Senica Ladislava Novomeského ponúka nádejným autorom opäť príležitosť konfrontovať svoje literárne pokusy s názormi

odbornej poroty. Záhorská knižnica v Senici spustila elektronické prihlasovanie do súťaže 15. júna, termínom uzávierky je tradične 15. september.

Súťaží sa v literárnych žánroch poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar

a iné, téma je voľná. Do súťaže budú zaradené len tie práce, ktoré neboli doposiaľ publikované.



Do zatiaľ posledného 36. ročníka sa zapojilo 77 autorov, ktorí zaslali 176 prác. Pokles v počte prihlásených autorov a prác vnímajú organizátori ako prechodný. "Práve autorská literárna tvorba môže byť jednou z ciest, ako sa vyrovnávať so svetom, vonkajším či vnútorným, a preto je našou ambíciou pokračovať. Nádejným autorom ponúkame dlhoročnú tradíciu a kvalitu, čo znamená záväzok i do budúcnosti," uviedla v tlačovej správe k podujatiu Silvia Sameková, riaditeľka Záhorskej knižnice v Senici.



Súťažiť budú v I. kategórii žiaci 5. až 9. ročníkov ZŠ a žiaci prímy až kvarty 8-ročných gymnázií, v II. kategórii študenti stredných škôl a v III. kategórii študenti vysokých škôl a ostatní dospelí. Porota, ktorú zastrešuje Literárne informačné centrum v Bratislave, posúdi zaslané práce anonymne, čo zaručuje maximálnu objektívnosť pri ich hodnotení.

Výbornú príležitosť získať neoceniteľné rady od odborníkov ponúkajú rozborové semináre, ktoré sa budú konať v novembri pri vyhodnocovaní súťaže. S ocenenými prácami sa verejnosť zoznámi v Bulletine víťazných prác, ktorý vyjde v printovej podobe s grafickým rukopisom výtvarníka Milana Mikulu.



Vyhlasovateľmi súťaže sú okrem Záhorskej knižnice i Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Slovenské literárne centrum a Spoločnosť Ladislava Novomeského.