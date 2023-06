Ani sa nenazdáte a dáte im celý svoj majetok. Niektoré náboženské hnutia môžu byť problém

Religionista Púchovský prehovoril aj o spoločenstvách Milosť a AllatRa.

ZÁHORIE. Religionista Michal Púchovský sa špecializuje na nové náboženské hnutia či laicky nazvané sekty a pohanstvo.

Religionisti podľa jeho slov pomenovanie sekta už niekoľko rokov nepoužívajú.

Kresťanské spoločenstvo Milosť či AllatRa podľa neho môžu byť nebezpečné ale aj nemusia. Na kiektoré znaky si ale treba dávať pozor.

"Najproblematickejšie sú tie, ktoré propagujú rasistické či xenofóbne názory alebo nejakým spôsobom podporujú násilie či náboženskými argumentmi podporovaný terorizmus," povedal.

Pohľad na odluku cirkvi od štátu má jasný. "Bolo by dobré, vrátiť diskusiu tam, kde bola v osemdesiatom deviatom, pretože ten vzťah môže kriviť pohľad na fungovanie náboženstva v spoločnosti" dodal.

Kedy sa začali na Slovensku rozmáhať sekty? Aj keď niektoré nové náboženské hnutia ako napríklad Svedkovia Jehovovi či Haré Krišna zungovali neoficiálne počas socializmu, rozmach nových náboženských hnutí na Slovensku je spojený s pádom železnej opony a obnovením náboženskej slobody po roku 1989. Na začiatku 90. rokov začali na Slovensko vo veľkom prúdiť rôzne nové náboženstvá, ktoré vznikli v Spojených štátoch či západnej Európe v priebehu 60. či 70 rokoch

V 90. rokoch bol veľký hlad po náboženstve. Mal rôzne podoby. Kresťanstvo sa vďaka činnosti podzemnej cirkvi a podielu na sviečkovej manifestácii v 88. sa tešilo dobrej povesti a obľube verejnosti. Veľa ľudí využilo opätovnú možnosť mať slobodu náboženského presvedčenia. Začali sa viac zaujímať o kresťanstvo a hlásiť sa k tradícii Slovákov ako kresťanského národa, ktorý už od čias Cyrila a Metoda sú kresťanmi.

Počas 90. rokov to boli najmä Haré Krišna a Jehovovi svedkovia (poznámka redaktora: Jehovovi svedkovia sú, na rozdiel od Milosti, oficiálne registrovanou náboženskou spoločnosťou), o ktorých sa hovorilo ako o príklade škodlivých siekt.

Jednalo sa o nové náboženské hnutie, ktoré boli nové a vymykali sa zažitej predstave o náboženstve. Ľudia sa ich báli. Nerozumeli ich uzavretosti a odlišnosti. Po roku 2001 sa ostrie proti sektárskej debaty začalo otupovať, vzhľadom na útok na dvojičky. Politickou témou sa stal Islam a terorizmus. Vrchol sme zažili počas utečeneckej vlny. Masové nálady proti Islamu, ako niečomu cudziemu, čo nám má rozvrátiť Slovensko plné žinčice, krojov a korbáčikov.

Sekty išli do pozadia. Teraz sa vyčerpala téma Islamu a vystrelila Milosť a AllatRa, ktorá vzbudzuje pozornosť tiež preto, že majú schopnosť šíriť osvetu prostredníctvom sociálnych sietí, podobne ako Milosť.

Prelialo sa to aj do politiky a aj do spôsobu, ako v ústave Slovenská republika nadväzuje na kresťanskú cyrilo-metodskú tradíciu. Je to jeden z pilierov slovenskej štátnosti. Preto sa k tomu rôzni politici vracajú oblúkmi.

Nie každého však lákalo byť katolíkom alebo evanjelikom, hľadali niečo iné a nové možnosti sa začali objavovať. Ľudia si vyberali a vyberajú. Jednalo sa o nekresťanské formy a stále sú v niektorých podobách prítomné.

Pomenovanie sekta si každý spája s nebezpečenstvom, existujú aj bezpečné sekty?

My religionisti s termínom sekta už takmer nepracujeme. Nemáme ho radi preto, lebo je to hodnotiaci termín. Vtedy si ako väčšina ľudí, lajkov aj novinárov, s týmto pojmom spája škodlivé náboženské spoločenstvá. Je taktiež používané rôznymi tradičnými cirkvami ako určitý druh vymedzujúceho a termínu voči náboženskej konkurencii. Povedia, že to je sekta, majú to v hlave popletené, sú nebezpeční a my sme tí prospešní a dobrí. Radšej používam termín nové náboženské hnutie, ktoré je bezpríznakové.

Takže ak smerujeme k otázke, či sú aj dobré a prospešné sekty, tak áno, samozrejme, že sú. Existuje množstvo nových náboženských hnutí, ktoré ponúkajú v kontexte náboženského trhu alternatívu, ktorá je úplne v pohode a bezpečná. Ľudom dáva pocit identity, komunity, bezpečia a sociálny väzieb.

Kedy si, naopak, treba dať pozor?