Dôležitý je u nich progres hráča, nie body a tabuľkové postavenie

Skalickí dorastenci za sebou majú vydarenú sezónu.

SKALICA. Úspešnú sezónu má za sebou druholigový starší dorast Skalice, ktorý bojoval o špicu tabuľky.

Napokon mu v konečnom zúčtovaní patrí šieste miesto. Umiestnenie na špici súťaže ich stála kľúčová prehra v Martine v predposlednom kole, no v závere sezóny si doma napravili chuť s Karlovou Vsou, ktorú zdolali 3:2.

Výborný kolektív

Dorasteneckú kategóriu v klube vedie dlhodobo Igor Šefčík, ktorý sa jej venuje siedmym rokom a okrem iného trénuje aj mužov Mokrého Hája v 6. lige Západ.

„Naša sezóna v doraste bola vydarená, hodnotím ju kladne, s priebehom som pomerne spokojný, až na menšie zaváhania v kľúčových zápasoch so Šamorínom a neskôr s Martinom. No bojovali sme o špicu do záveru ligy, s čím sme spokojní,“ zhodnotil Šefčík.