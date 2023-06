Polícia znova vyzýva seniorov, aby boli obozretnejší a nenaleteli podvodníkom

Naposledy prišla o 8800 eur 84-ročná dôchodkyňa.

BRATISLAVA. Polícia opätovne pripomína seniorom, aby boli obozretnejší a nenaleteli podvodníkom. Poukazuje na nedávny prípad 84-ročnej seniorky. Uverila podvodníkovi vydávajúceho sa za jej vnuka, ktorý mal byť vo väzení a mal potrebovať peniaze na zaplatenie advokátky. Seniorka takto prišla o 8800 eur, ktoré odovzdala údajnej advokátke. Polícia o tom informuje na sociálnej sieti.

"Až do večera čakala na telefonát o prepustení svojho vnuka z basy. Keď sa oznámenia nedočkala, kontaktovala svoju dcéru. Tá však už vedela, že sa jej matka stala obeťou podvodu," konštatuje polícia s tým, že vyšetrovateľ začal trestné stíhanie vo veci zločinu podvodu.

Polícia seniorov opätovne vyzýva, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich kontaktujú a žiadajú od nich peniaze, napríklad preto, lebo ich dom či byt budú vykradnuté, alebo ich vnuk mal nehodu. Ich tvrdenia by si mali v prvom rade overiť u svojich príbuzných alebo osôb, ktorým dôverujú. Osobám, ktoré nepoznajú, by nemali dávať svoje peniaze. Rovnako by ich nemali púšťať na svoj pozemok alebo do svojho bytu či domu. Ak majú podozrenie na podvodné konanie, kontaktovať majú ihneď políciu na čísle 158.