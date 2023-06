Zažila znásilnenie i extrémnu manipuláciu. Prehovorila bývalá členka spoločenstva Milosť

Kresťanské spoločenstvo považuje Vatikán za nepriateľa.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

ZÁHORIE. Do povedomia verejnosti sa poslednom období dostalo kresťanské spoločenstvo Milosť, ktorému sa nepodarila oficiálna registrácia cirkvi, keďže prejavujú nenávisť k iným náboženstvám, LGBTI+ komunite, prvky fanatizmu či sekty a iné.

Členovia Milosti zobrali doslova útokom sociálne siete. Patria medzi nich aj rôzne verejne známe osobnosti či influenceri so státisíckami sledovateľov a veľkým spoločenským vplyvom. Tvária sa veľmi prítulne, ústretovo, sľubujú uzdravenie z chorôb a prosperitu. Za týmto pozlátkom sa však ukrývajú aj kontroverzné veci.

Podľa jednej z kázní by napríklad tehotné ženy nemali jesť vždy, keď sú hladné. Deti totiž treba vychovávať ešte než sa narodia. Bývalá členka Denisa Tomíková, ktorá tam dokonca zažila znásilnenie, porozprávala interné zážitky.

Čítajte tiež

Čítajte tiež Peniaze podvedeným zákazníkom nevrátil napriek tomu, že jeho firma zarábala milióny eur Čítajte

Ako ste a dostali do kresťanského spoločenstva Milosť?

Dostala som sa tam ako 13-ročná a bola som tam až do 18 rokov. Priviedli ma tam rodičia, nemala som príliš na výber. Okrem toho, mama bola chorá. Spočiatku som verila, že jej Boh pomáha. Zlom nastal, keď na tom bola mama zle, zomrela jedna členka Milosti, ktorá opakovane dostala rakovinu a to ma šokovalo. Povedala som si, že to nefunguje až tak, ako všetci hovoria.

V článku sa dozviete: O pravidlách spoločenstva Milosť,

ako robia nábory ľudí,

čo sľubujú a aká je skutočná realita,

z čoho majú bývalí členovia strach,

o tom, ako tehotné ženy nemajú jesť

o bitkách detí a diablových cestách a pekle.

Akým spôsobom hľadajú nových členov?

Fungujú tam napríklad svedectvá, ktoré používajú, keď náborujú nových ľudí. Teraz prebieha One Way fest, kde chcel získať organizátor financie neférovým, dalo by sa povedať, že až nekalým spôsobom. Nepriznali sa, že túto akciu organizujú, chceli od potecionálneho sponzora vylákať peniaze a uverejnili jeho logo na svoje propagačné materiály. Prídu tam napríklad rodičia s deťmi, a do rodičov tam budú hustiť osobné svedectvá o tom, ako si niekto napravil rodinné vzťahy, ako prestal byť závislý od alkoholu alebo od drog, či ako niekoho prestal bolieť chrbát. Aj na zhromaždeniach občas niekoho pozvú dopredu rozprávať o sebe pred ľuďmi počas kázne.

Na akej báze fungovali zhromaždenia?

Vo väčšine spoločenstiev Milosti býva zhromaždenie dvakrát do týždňa. Jedno cez týždeň a jedno cez víkend. Ľudia sa zväčša zhromaždia hodinu predtým a debatujú. Možno hodinu sa potom spievajú piesne. Sú pekné, chytľavé, moderné a tanečné. Potom nasleduje kázeň, ľudia majú bibliu a niektorí si zapisujú poznámky.

Mali ste nejaký dress code?

Na zhromaždenia sa ľudia celkom vyfintili. Prišli oblečení pekne, muži väčšinou v košeli či v obleku. Ženy nesmeli nosiť krátke šaty a odhaľovať sa.

Museli ste dodržiavať nejaké pravidlá?

Prezentujú to tak, že všetko sú to pravidlá z Biblie. Sex pred svadbou neexistuje, svadbu treba mať čo najskôr. Už v sedemnástich mi hovorili, že sa mám čo najskôr vydať, mať deti, usporiadaný život a chodiť do práce. Mnohé dievčatá sa vydávali už v 18, 19 či 20 rokoch.

Bola nejako obmedzovaná zábava?

Nepovedia striktne, že nemôžeme ísť do kina alebo na diskotéku. No podvedome nás vychovávali k tomu, že sa nemáme stretávať s ľuďmi z vonku, pretože by nás mohli lákať na Diablove chodníky. Pretože Diabol má veľa vodidiel a lákadiel.

Čo patrilo medzi údajné Diablove lákadlá?

Bolo ich dosť. Napríklad knihy či filmy. Fantasy či romantické knihy. Najlepšie bolo, keď človek čítal iba ich literatúru. Majú veľa kníh preložených z Ameriky. Dodržiavali desatoro a neuznávali modly, kríže a žiadne vyobrazenia Boha.

Ak niekto spáchal hriech, ako to riešili?