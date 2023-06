Peniaze podvedeným zákazníkom nevrátil napriek tomu, že jeho firma zarábala milióny eur

Podnikateľ mal v čase vzatia do väzby podmienku.

SKALICA. Slavomír Buraj je podnikateľ, ktorý čelí obvineniu zo zločinu podvodu v 132 prípadoch. Svojim zákazníkom dlhuje státisíce eur. Pochválil sa aj obratmi jeho firmy, ktoré sa za posledné dva roky pohybovali v niekoľkých miliónoch eur. Exkluzívny pohľad na prípad poskytol obhajca 130 poškodených.

Burajova firma Balkona s.r.o. sa roky sa zaoberaly zasklievaním terás, balkónov, najmä však braním záloh, mnohé z diel nevykonali a zostalo dlžný zákazníkom nemalé sumy. Podnikateľ dokonca dlhuje tisíce eur za pohonné hmoty.

Pojednávanie z 11. mája nečakane skrátilo nahlásenie bomby na súde. Odročili ho na 22. júna. V prvej polke júla podnikateľa čaká pojednávanie na úplne inom súde, konkrétne na okresnom v Galante.

Zbytočné obštrukcie?

Na hlavnom pojednávaní 20. apríla prokurátor čítal na návrh Burajovej obhajoby mená poškodených celé hodiny. Súd navrhol podnikateľovi dohodu o vine a treste. Ten sa však cíti nevinný.

V priebehu dlhých mesiacov vinu postupne hádzal na pandémiu, neskôr na vojnu na Ukrajine. Teraz viní priamo vyšetrovateľa.

Podľa Martina Žilku, ktorý obhajuje desiatky poškodených, však len robí obštrukcie a nevyzerá to tak, že by mal dostatok dôkazov, ktorými by svoje tvrdenia podložil. Buraja aktuálne obhajuje štátom pridelená advokátka.

V článku sa dozviete: Ako dopadlo májové pojednávanie s Burajom,

na koho sa zrejme snaží zhodiť vinu,

aké priznal neoficiálne obraty za posledné dva roky,

koľko rokov väzenia Burajovi hrozí,

koľko dlhuje za pohonné hmoty,

kto je ďalším konateľom firmy.

Dobre si spomína na začiatok celého prípadu. Vtedy mal 25 klientov, teraz ich už 70 zo 132 poškodených,

"Najprv mi to orgány činné v trestnom konaní zamietali z dôvodu, že nejde o trestný čin. Až keď sa to dostalo do Trnavy, našla sa vyšetrovateľka, ktorá si dala prácu a námahu, aby to dala dokopy a dosiahla výsledok, aký je dnes. Nemyslím si, že obžalovaný si reálne uvedomuje to, čo mu hrozí ani, že má dostatok dôkazov," zhrnul Žilka.