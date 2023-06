Mesto Senica do konca roka obnoví okolie Sokolovne za viac ako 600-tisíc eur

Múzeum v Senici bude práve pre revitalizáciu okolia jeho budovy od pondelka 12. júna až do odvolania zatvorené.

SENICA. Mesto Senica vo verejnom obstarávaní vybralo nového zhotoviteľa parku v okolí historickej budovy Sokolovne, v ktorej sídli mestské múzeum. Zákazku za takmer 640-tisíc eur získala domáca spoločnosť Hílek a spol., ktorá má podľa zmluvy na práce šesť mesiacov.

Samospráva Senice získala na tento projekt viac ako 350-tisíc eur vo forme

nenávratného finančného príspevku z eurofondov. S pôvodne vybraným dodávateľom prác Senica jednostranne ukončila zmluvu pre nedodržiavanie termínov prác.

Komplexná revitalizácia parku bude obsahovať riešenia, ktoré

podporujú zadržiavanie vody, čo v praxi bude znamenať

náhradu nepriepustných povrchov za priepustné, vybudovanie

dažďových záhrad a vsakovacích boxov, ktoré budú zachytávať

zrážkovú vodu odvedenú zo strechy budovy. Okrem komplexnej

obnovy zelene doplnia aj parkový mobiliár, predovšetkým

lavičky. Múzeum v Senici bude práve pre revitalizáciu okolia

jeho budovy od pondelka 12. júna až do odvolania zatvorené.

"Fanúšikovia histórie však o obľúbený letný cyklus prednášok

neprídu, pretože tieto sa počas leta presunú do neďalekej

budovy DAV-u v mestskom parku," informovala hovorkyňa

senickej radnice Tatiana Moravcová.



Senica pred tromi rokmi investovala do obnovy historickej

Sokolovne takmer milión eur. Pôvodný letohrádok sa vďaka

tomu zaradil medzi najkrajšie stavby v meste, samospráva v

ňom otvorila mestské múzeum. Jeho okolie však zostalo vtedy

neupravené.

Letohrádok v štýle francúzskych zámkov, neskoršiu Sokolovňu,

dal v Senici postaviť v roku 1881 miestny statkár Arpád

Vagyon. V roku 1925 ho kúpil telovýchovný spolok Sokol a

odvtedy získal objekt pomenovanie Sokolovňa. V roku 2017

budovu kúpilo od Telovýchovnej jednoty Záhoran mesto Senica

pre svoj projekt mestského múzea.