Dokumentarista o ukrajinskej hrdinke: Má 70 rokov, Rusi ju zajali a mučili, teraz koordinuje dobrovoľníkov

O situácii civilistov podľa neho treba rozprávať.

ZÁHORIE. Marcel Rebro je dokumentárny fotograf, pred časom sa vrátil z Ukrajiny. O reálnej situácii civilistov podľa neho treba informovať a rozprávať.

Veľa ľudí na Slovensku si už totiž Ukrajincov doslova zaškatuľkovalo a hovoria o nich ako o zbohatlíkoch, ktorí prišli na Slovensko míňať peniaze.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Marcel vysvetlil, že väčšina ľudí však na útek financie nemala, tak zostala vo svojej krajine alebo sa presúvali v rámci Ukrajiny.

Aké máte dojmy po návrate z Ukrajiny na Slovensko?

Aké mám dojmy? To, čo sa tam deje medzi civilistami, je veľmi zlé. Vojaci sú iná kategória. Išli bojovať s tým, že môžu zomrieť. Primárne som sa však zameral na to, čo sa tam deje civilom. Je to vec, o ktorej treba hovoriť.

V článku sa dozviete: Aká je reálna situácia civilistov na Ukrajine,

ako Ukrajinci aktuálne vnímajú vojnový stav,

aké hrôzy fotograf Marcel Rebro na Ukrajine videl,

čo ho najviac emočne zasiahlo,

o dôchodkyni, ktorú Rusi zajali a mučili,

o stovkách zachránených detí pred deportáciou do Ruska,

ako vyzerá detský domov dôchodcov.

U nás na Slovensku vnímajú ľudia Ukrajincov cez akýsi naratív, že sú to zbohatlíci na SUV, ktorí k nám prišli na Slovensko využívať systém podpory.

Podľa toho, čo som však počul aj priamo od ľudí na Ukrajine, pravda je taká, že ušli len tí, čo na to mali peniaze.