Na podvod s drevom doplatil aj prepravca. Prišiel o peniaze i zákazky, podal trestné oznámenia

Tvrdí, že s podvodom nemá nič spoločné, figuruje ako svedok.

SENICA. V Trnavskom kraji polícia aktuálne rieši viac ako 40 prípadov podvodov týkajúcich sa dreva. Podozrivému hrozí až desať rokov za mrežami.

Prehovoril ďalší z podvedených. Milan Vereš istý čas robil podnikateľovi Tomášovi Rajčákovi prepravcu.

Teraz prichádza o zákazky, ľudia si ho totiž spájajú s podvodom. "S Rajčákom a jeho podvodom nemám nič spoločné, párkrát som mu niečo odviezol. Bol som iba prepravca. Sám som podvedený a podal som trestné oznámenie," vysvetlil.

Neľahká životná situácia

Vereš porozprával o jeho ťažkej životnej situácii. Mal o nej vedieť aj sám Rajčák. Prišiel totiž o manželku a o tri mesiace aj o syna. Finančne podporuje synove štyri maloleté deti.

"Trhá mi to srdce. Syn mal 40 rokov aj tri mesiace, keď odpadol. Manželka bola ťažko chorá, keď zomrela, syn letel tri mesiace po tom do Madridu za svojou manželkou a deťmi. O tri dni neskôr mi volali, že odpadol a zomrel. Nikomu to neželám," povedal Vereš.

"Hneď som tam letel. Lekár mi oznámil, že sa to stáva jednému človeku z tisíc. Prišiel som sa rozlúčiť, darovali sme všetky jeho orgány a pochovali sme ho. Bol šikovný, v Španielsku študoval, pracoval v Anglicku, Číne aj v Amerike," dodal.