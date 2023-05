Dážď bral bahno z polí a zaplavil miestne cesty aj dom v Kunove

Zasahovať museli viaceré zložky.

SENICA. Po silnej búrke s krúpami, ktorá bola sprevádzaná prívalovým dažďom, museli v mestskej časti Senice Kunov zasahovať viaceré zložky.

Búrka zasiahla časť mesta v utorok (23. mája) približne o 16.30 h a od 17.30 h bol mestom vyhlásený mimoriadny stav pre túto lokalitu až do odvolania. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Tatiana Moravcová.

Zaplavený bol aj dom

Silný dážď bral bahno z polí a zaplavil niektoré miestne cesty. Zaplavený bol aj jeden z domov v Kunove pri dome kultúry a tiež niektoré dvory rodinných domov.

Na mieste zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči mesta a Mestská polícia Senica, ktorá odkláňala dopravu, a tiež cestári.

"Najväčšie škody spôsobili nánosy bahna v prípade jedného rodinného domu. Jeho majiteľka je staršia pani, ponúkali sme jej náhradné ubytovanie, pretože ako mesto sme na tento účel zriadili tzv. krízový byt.

Odstraňovanie následkov Búrky (zdroj: mesto Senica/Facebook)

Pani však túto možnosť odmietla, sme v kontakte aj s jej príbuznými, ktorých sme informovali o situácii," uviedol pre TASR zástupca primátora Filip Lackovič.

Odstraňujú následky búrky

Ako doplnil, zamestnanci mesta pomáhajú s čistením rodinného domu a dvora od bahna, vynášame veci z domácnosti. "Takisto dnes začíname s čistením tunajších ciest a chodníkov," informoval viceprimátor.

Táto mestská časť je z pohľadu ohrozenia prívalovými dažďami vzhľadom na geografickú polohu pomerne exponovaná.

"Mesto v minulosti investovalo do vybudovania protipovodňovej nádrže pri individuálnej bytovej výstavbe v Kunove. Rovnako aj do výstavby suchých poldrov v časti Strelnica a tiež do vybudovania hrablice na zachytávanie hrubých nečistôt, ktoré by spôsobili upchatie kanalizácie.

Aj vďaka týmto opatreniam a priebežnej údržbe neboli škody po záplavách tak výrazné," doplnila pre TASR hovorkyňa mesta.