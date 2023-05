Vodiči by sa mali mať na pozore. Radary pribudnú aj na Záhorí (+ZOZNAM LOKALÍT)

Vďaka radarom by sa mala znížiť nehodovosť na cestách.

ZÁHORIE. Ministerstvo vnútra plánuje v rámci zvyšovania bezpečnosti na cestách investovať do nových radarov, na cestách by mali pribudnúť do konca budúceho roka.

Ide o 279 technických zariadení, na Záhorí by malo ísť o 14 úsekov s radarmi. Investícia má byť v hodnote 34,1 milióna eur. Financie chce ministerstvo získať z Plánu obnovy a odolnosti.

Okrem rýchlosti budú monitorovať dodržiavanie červenej na svetelnej signalizácii a rešpektovanie značky Stop. Pokuty budú chodiť poštou.

Do plánu ministerstva sa však obul Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP), tvrdí, že budú umiestnené na najnevhodnejších úsekoch. Ministerstvo nesúhlasí. Zástancom radarov je tiež dopravný analytik Jozef Drahovský.

Písali sme

Písali sme Prevádzkovateľom záchranných staníc pre zvieratá enormne stúpli náklady, štát im konečne pomôže Čítajte

Konkrétne miesta

V rámci projektu Automatizovaný systém odhaľovania porušení pravidiel cestnej premávky ministerstvo plánuje osadiť technické zariadenia po celom území Slovenskej republiky.

V článku sa dozviete: Kedy budú zverejnené presné miesta umiestnenia radarov,

kde približne na Záhorí by mali byť umiestnené,

aké výhrady má voči ministerstvu Útvar hodnoty za peniaze,

ako reagovalo samotné ministerstvo vnútra,

či sú radary podľa dopravného analytika naozaj efektívne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"V súčasnosti dopravné inšpektoráty vytypovali miesta najvhodnejšieho osadenia, konkrétnejšie miesta budú identifikované a zverejnené až po ich schválení aktuálnymi vlastníkmi/správcami," zhrnula Zuzana Eliášová, hovorkyňa ministerstva vnútra.