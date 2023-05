Finančné poradenstvo ho živí, no zadarmo chodí po školách a učí mladých finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť na Slovensku je podľa odborníka na nízkej úrovni.

SENICA. Na školách sa dnes finančná gramotnosť nerieši vôbec. Podľa špecialistu na financie a finančného poradcu Martina Wolfa je to chyba. Ľudia by sa mali v tejto oblasti vzdelávať, potom by nedochádzalo k chybným uzatvoreniam zmlúv, zvýšeným nákladom či strate financií.

"Ešte som sa nestretol s bankovým investičným produktom, ktorý by bol proklientský," hovorí Wolf.

Vo svojom voľnom čase navštevuje školské zariadenia a učí mladých ľudí, ako sa vo financiách zorientovať.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Chcem ľudí vzdelávať, aby sa vedeli správne rozhodovať vo financiách a dokázali chrániť si svoj majetok a príjem," dodal.

Prečítajte si

Prečítajte si Kam putujú peniaze vyzbierané na daniach zo psov? Psíčkarom často chýbajú bezpečné výbehy Čítajte

Prednášate na stredných školách. Akou formou riešite vzdelávanie mladých ľudí v oblasti financií?

Robím to vyslovene vo voľnom čase. Je to dobrovoľné. Živí ma síce finančné sprostredkovanie, no vzdelávanie v tejto oblasti je veľmi dôležité. Chceme ísť s pravdou von. Finančná gramotnosť na Slovensku je na veľmi nízkej úrovni, ľudia sa nevedia sami rozhodnúť, čo je pre nich najideálnejšie.

V článku sa dozviete: kto sú rýchlokvasení sprostredkovatelia,

kto sú finanční žraloci,

aký je rozdiel medzi finančným žralokom a poradcom,

či sú poistky, ktoré ponúkajú banky výhodné,

či sa oplatia investičné fondy na výmenu za nižší úrok pri pôžičke.

Ľuďom by sa nemalo stávať napríklad to, že budú siahať po nevýhodných produktoch. Tým myslím nevýhodné pôžičky a úvery, kde sú vysoké úverové sadzby. Často to dopadne tak, že ľudia si zoberú jeden, potom ďalší. Vezmú si viac pôžičiek a potom sa nevedia vymotať z kolobehu drahých úverov. Ak je však manažment osobných financií dobre nastavený, nestane sa to.

Čo znamená pojem rýchlokvasení sprostredkovatelia?

Často sa stáva, že finanční sprostredkovatelia robia rýchlu prácu, pretože sú motivovaní finančnými odmenami z konkrétnych spoločností. Klientovi ani nedajú možnosť výberu, vyberú mu to, čo je najideálnejšie pre nich. To je základný problém. Hovoríme tomu rýchlokvasení sprostredkovatelia.

Učia sa, čo sa najlepšie predáva a koľko za to dostanú peňazí. Kariéra je jedna vec, no z hľadiska životných hodnôt by to malo byť inak. Je to o hodnotách.