Exposlankyňa Blahová o Čistom dni: Smrdelo to od začiatku, obávam sa, že sa to nikdy neskončí

Podľa exposlankyne sa v prospech zariadenia angažoval aj premiér Fico.

TRNAVA. Bývalá poslankyňa NR SR Natália Blahová sa má podľa rozhodnutia súdu v Trnave ospravedlniť zakladateľke resocializačného zariadenia Čistý deň Zuzane Tománkovej Mikovej za poškodenie dobrého mena a zaplatiť jej odškodné 5 000 eur. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a Blahová podáva odvolanie.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Dodnes si pamätá deň, kedy jej jedna zo zúfalých matiek s plačom oznamovala, čo sa v spomínanom resocializačnom zariadení deje.

V kauze sa angažoval Robert Fico, Ján Richter či Erik Tomáš. "Za normálnych okolností by si s tým žiaden politik nešpinil ruky. Oni sa však v tom ráchali ako v bahne. V tú ranu to začalo smrdieť," vysvetlila Blahová.

Čítajte tiež

Čítajte tiež Slovenku najprv týrali, potom ju predali na prostitúciu. Sestre pomohla utiecť z háremu Čítajte

Ako dlho už trvá tento súd?

Súdime sa už štyri roky. Súdne pojednávania boli niekoľkokrát odročované zo strany žalobkyne. Buď nemohla alebo nemohla právna zástupkyňa, potom ochorela sudkyňa, vzala si to iná, potom sa vrátila stará a neustále sa to predlžovalo. Po štyroch rokoch tu máme takýto výsledok. V prvom prípade sme mali rozsudok krajského súdu až po roku. Ešte je teda pred nami minimálne ďalší rok. Je to beh na dlhú trať. Podala na mňa päť žalôb, vo zvyšných troch sa ešte ani raz nepojednávalo.

Kauza Čistý deň Čistý deň poskytoval v Galante resocializáciu drogovo závislým mladým ľuďom. V roku 2016 poslankyňa Natália Blahová (vtedy SaS) otvorila kauzu možného sexuálneho zneužívania v tomto zariadení. V dôsledku toho prišla nezisková organizácia Čistý deň o akreditáciu ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, čím zároveň prišla o príspevky od štátu. Súdy v súvislosti s činnosťou Čistého dňa odsúdili dvoch zamestnancov za sex s neplnoletými chovankyňami zariadenia. K poškodeniu dobrého mena Tománkovej Mikovej malo prísť počas vystúpenia v parlamente v roku 2017 pri odvolávaní vtedajšieho ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Jána Richtera, ktoré bolo dôsledkom kauzy Čistý deň. Tománková Miková pôvodne podľa Blahovej žiadala okrem ospravedlnenia odškodné 15-tisíc eur. Blahová čelí aj niekoľko rokov od otvorenia kauzy viacerým žalobám. Jednu z nich, ktorou sa Čistý deň domáhal ospravedlnenia a zaplatenia čiastky 60-tisíc eur za poškodenie dobrého mena tejto organizácie, súdy už právoplatne zamietli.

Čo hovoríte o poslednom rozsudku?

Úprimne poviem, nepochopila som ho. Rozsudok ešte nie je vypracovaný v písomnej podobe. Z toho, čo sudkyňa predniesla ústne, som to však nepochopila. Zo 105 výrokov sa žaloba zredukovala na desať výrokov a tento rozsudok sa týka len troch výrokov. Ani tieto výroky neboli moje. Boli to výroky, v ktorých som citovala deti. Vraj sú to závažné tvrdenia. Preto som ich ale citovala.

V článku sa dozviete: čo si Natália Blahová myslí o aktuálnom rozsudku,

ako vníma priebeh celého vyšetrovania,

čo je na ňom najviac zarážajúce,

o možnom praní peňazí v Čistom dni,

o svinstvách, ktoré sa v zariadení diali.

Mala som poškodiť dobré meno Zuzany Tománkovej Mikovej tým, že som citovala tretie osoby, o čom sme predložili dôkazy. Dokonca existujú svedectvá o tom, že to naozaj povedali. Je pre mňa nepochopiteľné, že mám byť potrestaná za to, že som niekoho citovala. Každopádne sa odvoláme, pretože to nedáva zmysel.

Žaloby vnímam ako šikanu zo strany Tománkovej. Ona sa obhajuje sama, ja si roky najímam advokátov. Veľmi dobre vie, čo robí. Sú to evidentne šikanózne žaloby. Jednu z nich už senát krajského súdu zamietol a verím, že tak dopadnú aj ostatné.

Necítite sklamanie?