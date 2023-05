Videozáznam z kamery a ochotní policajti zachránili dôchodkyňu

Majiteľ domu videl na videu, že na zemi pod schodmi ležala žena, zavolal políciu.

KÚTY. V piatok ráno 5. mája zavolal na českú policajnú linku muž, ktorý oznámil, že na videozázname z kamery, ktorú má umiestnenú v rodinnom dome v obci Kúty, vidí na zemi pod schodmi ležať ženu. Policajti neváhali a pomohli osamelo žijúcej 78-ročnej dôchodkyni. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Operátor českej linky 158 informáciu o osobe ihneď posunul cez Spoločné kontaktné pracovisko Holíč až na operačné stredisko v Kútoch. Operačný dôstojník vzápätí vyslal na miesto policajné hliadky.

"Policajti na mieste preverili okolie domu, kde sa ale nikto nenachádzal. Zabúchali preto na bránu a okná. Najskôr sa nikto neozýval, no po opätovnom zabúchaní jeden z policajtov zaregistroval slabý výkrik, ktorý išiel z vnútra domu. Policajti neváhali, okamžite vošli do dvora a cez presklené vstupné dvere zbadali vo vnútri na zemi ležať staršiu pani. Keďže vec nezniesla odklad, ihneď vstúpili do domu," zhrnula polícia.

Žena bola síce mierne dezorientovaná, no hliadkam dokázala povedať, že večer spadla a sama nevedela vstať a ani si privolať pomoc.

"Policajti podchladenú pani zahriali dekou a na miesto privolali RZP. Až do jej príchodu so ženou komunikovali a upokojovali ju. Záchranári potom dôchodkyňu previezli na ošetrenie do nemocnice," dodala polícia.

Policajti rodinný dom, po dohode s príbuzným z Čiech, bezpečne uzamkli a kľúč zobrali na obvodné oddelenie, kde si ho muž neskôr prišiel prevziať.