Nie je vôbec zlé, ak majú futbalisti nejaký záložný plán, vraví Adam Krčík

Adam Krčík hral spoločne s bratom Dávidom od roku 2019 v Prievidzi, v Liptovskom Mikuláši a naposledy v českej Karvinej, ale od januára 2023 sa rozdelili. Adam odišiel na hosťovanie do Skalice.

Do Skalice ste prišli v zimnom prestupovom období. Hodnotíte to ako dobrý krok?

“V Karvinej som na jeseň veľa nehral a už so mnou nepočítali. Potešil som sa, keď mi prišla ponuka zo Skalice, kde som už poznal niekoľkých chalanov. Vedel som, že Skalica má dobré zázemie a skvelý kolektív. Zatiaľ to hodnotím veľmi pozitívne. V lige som odohral všetky zápasy a cítim dôveru od trénerov.”

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Napísali sme

Napísali sme Nechcem v tíme hráčky, ktoré si chcú naháňať štatistiky, hovorí tréner Čajok Peter Jankovič Čítajte

Chcete zostať na Záhorí aj v budúcej sezóne?

"Veľmi sa mi v Skalici páči. Ak by som dostal ponuku od klubu a Karviná by ma pustila, tak by som bol veľmi rád, keby som tu mohol ďalej pôsobiť."

Napísali sme

Napísali sme Bol som trpezlivý a učil som sa od ostatných trénerov, nakoniec prišla moja šanca, hovorí Majerník Čítajte

So Slovanom ste odohrali dramatické semifinále Slovnaft Cupu (celkový výsledok 5:4). Aké ste mali pocity po druhom zápase so Slovanom?

“Samozrejme, že tesne po zápase sme boli smutní. Verili sme si, že by sa mohli dostať do finále. Na druhom zápase bolo veľa ľudí a hnali nás za dobrým výsledkom. S odstupom času sme si uvedomili, že sme dokázali hrať vyrovnanú partiu so Slovanom v oboch zápasoch, ktorý je prakticky najlepším mužstvom na Slovensku. Veríme, že nás to nakopne do ďalších zápasov.”

Aj toto sa v článku dočítate Aký je tréner Majerník?

Prečo s bratom Adamom neprestúpili do FK Pohronie?

Ako stíhal študovať vysokú školu počas hrania futbalu?

Ako sa udržiava v dobrej fyzickej kondícii?