Ak ježko leží na tráve počas dňa, nie je v poriadku a dotýkať sa ho, môže byť nebezpečné

Nevedomosť môže mnohokrát spôsobiť viac škody než úžitku.

ZÁHORIE. Spolu s jarným počasím sa prebúdzajú aj ježkovia, ktorých často vidieť v mestských parkoch či záhradách domov.

Ľudia často nevedia, aké správanie je u nich prirodzené, občas sú totiž až priveľmi krotké, čo však nie je podľa odborníčky normálne.

"Ak náhodou niekto nájde spiaceho ježka cez deň na tráve, tak nespí, ale umiera," vysvetlila Adriana Hološková, podpredsedníčka občianskeho združenia Priatelia prírody, ktoré prevádzkuje súkromnú záchrannú stanicu v Brezovej pod Bradlom.

Vyvrátila dokonca fámu o tom, že ježkovia jedia jabĺčka.

Ježko v trnavskom parku, ktorý však javí známky podvýživy. (zdroj: Tomáš Koppl)

Ak leží na tráve, nie je to prirodzené

Adriana Hološková skonštatovala, že vo všeobecnosti, ježko cez deň spí. "Pre nich nie je bežné, aby boli cez deň vonku. Spia v nejakom úkryte. Ak náhodou niekto nájde spiaceho ježka cez deň na tráve, tak nespí, ale umiera. Ježko je aktívny hlavne za súmraku, čiže, keď je aktívny večer, je to normálne, taktiež v noci a skoro ráno. Potom sa však ukryje a ide spať. Môže sa stať, že ho niekto vyruší, tak sa uteká schovať. Ak ježko cez deň beží na otvorenej ploche, znamená to, že sa snaží nájsť nový úkryt. Ak tam však leží, normálne to nie je.

Prirodzená reakcia ježka na vonkajšie podnety je, že sa dá do klbka, nie je mu vidno ani nos a je z neho úplná guľa. Iba tak sa dokáže podľa Hološkovej ubrániť. Keď sa dá ježko do obrannej polohy, nadskakuje a človek sa môže popichať. "Ostne má nastavené tak, že úplná špička sa v koži zlomí a to sa zapáli, aby si to predátor zapamätal. Máme to tak často," vysvetlila.

Podľa nej aktívne neútočia. Je to u nich posledná možnosť. "Môže človeka pohrýzť, ale je to výnimočné, nestáva sa to ani u nás v stanici. Možno u veterinára, ktorý mu čistí ranu a ježko už nevie, čo urobiť," dodala.

Ježko počas zimy spí. Ľudia na nich však môžu natrafiť aj v zime. "Nie vo všetkých prípadoch, kedy zbadáme ježka v zime, je však nutné zasahovať. Počas dní, kedy sa oteplí, je celkom bežné, že sa ježkovia budia a lovia potravu alebo si hľadajú nové zimovisko ako prevenciu pred parazitmi. Vo všeobecnosti však platí, že ide o nočné živočíchy, takže pokiaľ ježka nájdeme cez deň, predovšetkým spať na nechránenom mieste, je vhodné kontaktovať záchrannú stanicu alebo Štátnu ochranu prírody," vysvetlila Hološková.

Môžete dostať blchy, tie prenášajú choroby