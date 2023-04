Zástupcovia mesta rokovali s ministerstvom dopravy o výstavbe obchvatu

Riešenie obchvatu priemyselnej zóny je zatiaľ len v stave zámeru.

SKALICA. Primárnou témou rokovania zástupcov mesta Skalica so zástupcami Ministerstva dopravy SR bol plánovaný obchvat priemyselnej zóny mesta Skalica. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Juraj Chovanec.

"Obchvat je pre mesto nutnosťou. Ak štát urobí obchvat Holíča v roku 2027 alebo v roku 2028 obchvat Senice, tak všetky kamióny pôjdu cez mesto Skalica. Čiže musí to začať riešiť buď kraj, alebo štát," uviedol štátny tajomník ministerstva Jaroslav Kmeť.

"Najvýznamnejším dôvodom bolo to, že sme chceli riešiť dopravu v meste. Najmä dopravu križovania cesty II/426 s miestnymi komunikáciami Jurkovičovou, Pľjuščovou a Nádražnou, ktoré križujú cestu do priemyselnej zóny. Tento problém nás trápi dlhé roky odvtedy, ako sa rozširovala priemyselná zóna. Je tam zamestnaných 6000 zamestnancov a dopravná situácia je veľmi zložitá," doplnil pre TASR vedúci oddelenia výstavby a životného prostredia Jozef Hlavatý.

Keďže cesta 2. triedy nepatrí štátu, ale kraju, boli navrhnuté dve možnosti.

"Jednou alternatívou je, že cesta sa preradí na cestu prvej triedy, čo je politické rozhodnutie, a potom bude za to rozhodovať štát. Alebo to zostane druhou triedou a za výstavbu bude zodpovedať kraj. Mesto Skalica, Trnavský samosprávny kraj (TTSK) i štát budú musieť spolu ešte rokovať. Časový horizont je rok 2028 až 2029, keď sa dostavajú obchvaty susediacich miest," vyjadril sa Kmeť.

Primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková je zároveň aj poslankyňou TTSK. "S predsedom TTSK už bol komunikovaný variant, keď by sa vyvinul tlak na to, aby bol súčasný 'skalický obchvat' preradený na cestu I. triedy. Tento variant, ktorý by s riešením situácie pomohol azda najviac, zatiaľ nie je podľa slov predsedu samosprávneho kraja priechodný. Mesto však bude iniciovať ďalšie stretnutia a bude sa snažiť nájsť spôsob, ako sa v tejto veci pohnúť vpred. Pre verejnosť je dôležité zmieniť, že riešenie obchvatu priemyselnej zóny je zatiaľ len v stave zámeru," uviedla pre TASR primátorka Skalice.