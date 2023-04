Slovensko je čiernou dierou Európy. Železnice ohrozujú život, štát spôsobil chaos, tvrdia odborári

Železničná doprava nespĺňa základné kritérium.

ZÁHORIE. Stav slovenských železníc je podľa odborárov i Českých dráh katastrofálny.

Spôsobuje meškania vlakov, nižšiu bezpečnosť ale aj stratu zisku pre slovenských dopravcov a štát. Dlh na údržbe železníc sa už vyšplhal na 600 miliónov eur.

Matej Ferencei z Odborovej asociácie výpravcov a dispečerov (OAVD) porozprával o najväčších problémoch železničnej dopravy.

Za túto situáciu podľa neho môžu všetky doterajšie vlády, ktoré sa o železnice nezaujímajú a tiež nedostatočné financovanie. Politikom podľa neho ide len o hlasovacie lístky, nie o železnice.

Napísali ste prezidentke list, myslíte, že to prinesie nejaký efekt?

Efekt to už prinieslo. List prijala, už sme sa s ňou dokonca aj stretli. Dala nám k dispozícii svoj tím. Stretnutie bolo na mimoriadne vysokej úrovni, čo sme hodnotili veľmi pozitívne. Aj prezidentská kancelária teda bola oboznámená s problémom. Zorganizovali okrúhly stôl.

Nemali sme tam mať prezidentku, no na základe rozhovoru sa sami ponúkli, či by sa nemohli zúčastniť okrúhleho stola. Aj oni by boli veľmi radi, keby získali nový pohľad na vec, pretože tím prezidentky mal dosť rozporuplné informácie o financovaní Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).

Na jednej strane odznieva, že peňazí je dosť, ale nehospodári sa s nimi dobre. Podľa ŽSR je však peňazí málo. Kancelária sa naďalej problémom zaoberá. Poprosili nás, že keď budeme mať posun alebo budeme organizovať ďalšie stretnutie, radi nám pomôžu.

Situácia slovenských železníc evokuje situáciu, ako by auto roky jazdilo bez technickej kontroly. Dá sa to tak chápať, keďže dlh na údržbe sa už vyšplhal na stámiliónovú úroveň, že je to nebezpečné?