Zručnými technikmi sú už žiaci základných škôl

Skalica pozná víťazov šiesteho ročníka súťaže Mladý technik, ktorú aj tento rok organizovala spoločnosť Schaeffler spolu so Strednou odbornou školou strojníckou.

Podujatie má už svoju tradíciu a stále sa teší veľkej obľube medzi žiakmi základných škôl.

Svoje znalosti z oblasti techniky si tento rok v súťaži zmeralo jedenásť súťažných dvojíc, ktoré vytvorili žiaci 8. ročníka základných škôl. Na úvod ich čakala teoretická časť ­ vedomostný test z matematiky, fyziky aj základov techniky. Po nej vzali do rúk nástroje, aby v praktickom kole zostrojili drevený lampáš. Jeho súčasťou bolo aj správne zapojenie elektrického obvodu so žiarovkou. Súťažiaci si okrem svojej zručnosti a vedomostí vyskúšali aj tlač štítkov na 3D tlačiarni.

Súčet výsledkov z oboch častí súťaže určil výsledné poradie súťažných tímov. Súťaž je v regióne výnimočná tým, že preverí žiakov nielen z teoretických, ale aj z praktických a technických zručností. A výhercovia sa môžu tešiť okrem hodnotných vecných cien aj na extra body, ktoré sa im započítajú do prijímacích pohovorov na Strednú odbornú školu strojnícku v Skalici.

Tento rok najlepšie obstáli a na prvých troch miestach sa umiestnili žiaci zo ZŠ Strážnickej v Skalici, ZŠ v Radošovciach a ZŠ v Kopčanoch. Špeciálne uznanie si zaslúžila súťažná dvojica žiačok zo ZŠ Vajanského v Skalici. Víťazov milo prekvapili ceny - tablety, bluetooth reproduktory, slúchadlá či powerbanky.

(zdroj: Schaeffler Skalica)

Tie im spolu s diplomami osobne odovzdal Miroslav Záluby, vedúci školiaceho strediska v Schaeffler Skalica: „Srdečne gratulujeme výhercom a ďakujeme všetkým, ktorí sa do súťaže zapojili. Naša spoločnosť Schaeffler prináša na trh rôzne inovácie a kladie mimoriadny dôraz na kvalitné vzdelanie. Sme hrdí na to, že okrem dlhoročných skúseností so systémom duálneho vzdelávania stredoškolákov môžeme vášeň pre techniku zdieľať aj so žiakmi základných škôl v našom regióne. Radi ich spolu so školami budeme pripravovať na povolania budúcnosti podľa najmodernejších štandardov.“

Aj vďaka takýmto súťažiam môžu žiaci prehĺbiť svoju záľubu v technológiách a neskôr sa vybrať na štúdium perspektívnych technických odborov. V budúcnosti sa tak môžu v práci venovať mechanike, mechatronike, digitalizácii alebo najnovším trendom v priemysle.