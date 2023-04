V Skalici pribudnú stovky parkovacích senzorov. Budovanie nových miest naráža na limity

V meste chcú zaviesť nový systém parkovania.

SKALICA. V meste chystajú niekoľko nových projektov. Patria medzi ne nové meteostanice, stovky parkovacích senzorov či softvérová smart city platforma.

Problémy s parkovaním

Riešenie parkovacej politiky Skalice v posledných rokoch spočívalo prevažne len v budovaní nových parkovacích miest.

"Toto riešenie už ale dlhší čas naráža na svoje limity a ak chce mesto k tomuto problému dlhodobo a systematicky pristupovať, je potrebné zaviesť súbor viacerých opatrení," skonštatoval Chovanec.

"Jedným z nich je aj obrátkové parkovanie. To by práve vďaka parkovacím senzorom a lepšej prehľadnosti o obsadenosti parkovacích miest malo priniesť posun vpred," dodal.

Pomôcť by malo podľa neho aj prepracovanie trasy mestskej hromadnej dopravy. Po novom by mohla stáť aj v centre mesta. Poskytnúť by tak alternatívu tým, ktorí tento spôsob dopravy doposiaľ nevyužívali a do centra mesta sa dopravovali autom.

"Túto oblasť je však možné riešiť až na rok 2024, nakoľko poskytovanie služieb mestskej hromadnej dopravy v doterajšom rozsahu je vysúťažené do konca tohto roka," dodal.