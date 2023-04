Pri našej práci nie je namieste mať strach, hovorí policajný pyrotechnik

Výjazdy berú pyrotechnici veľmi vážne, humor zažívajú až v kancelárii.

ZÁHORIE. Povolanie pyrotechnika nie je pre každého a asi by ho málokto zaradil medzi tie najviac bezpečné. Tí slovenskí sa na nedostatok práce sťažovať nemôžu, podľa jedného z pyrotechnikov Pohotovostného policajného útvaru (PPÚ), ktorý sa tejto práci venuje už 12 rokov, prichádzajú do kontaktu najčastejšie so starou muníciou z obdobia druhej svetovej vojny. Nálezy zvyčajne kopírujú pohyb a aktivity vojsk prechádzajúcich cez naše územie.

Upozorňuje, že každý nález musia brať ľudia vážne, veľmi nebezpečný počas jeho kariéru bol nález ručného granátu nastraženého v ponožke. Viac o svojej práci porozprával pyrotechnik, ktorého meno z dôvodu zaradenia na špeciálnom útvare nie je možné uviesť.

Prečo ste sa rozhodli práve pre toto povolanie?

Stať sa pyrotechnikom nebolo nikdy mojim osobným snom. Po prijatí za policajta som sa dostal medzi kolegov, aj pyrotechnikov, ktorí ma k tomu postupne, aj cez osobné skúsenosti dostali a nakoniec aj presvedčili. V rámci policajného zboru som si úspešne urobil viaceré špecializácie.

Nemáte niekedy strach, keďže riskujete život?

Pri práci pyrotechnika nie je na mieste mať strach. Je však nevyhnutné mať dostatočný rešpekt a pri každom zásahu postupovať tak, ako by išlo o funkčnú muníciu, ktorá môže kedykoľvek vybuchnúť.

V článku sa dozviete: ako treba postupovať pri náleze munície,

aké sú najčastejšie nálezy,

o kurióznom náleze,

aký najstarší kus munície pyrotechnik našiel,

​​​​ na čo prvé si musí dávať pozor,

čo ak sa niekde nájde veľké množstvo munície,

akú extrémnu situáciu zažil počas svojej praxe.

Aké sú najčastejšie náleziská?

V našom kraji najčastejšie zasahujeme na Záhorí, prípadne v okrese Dunajská Streda a jeho blízkom okolí. Nálezy z 2. sv. vojny kopírujú približne pohyb a aktivity vojsk, ktoré sa presúvali cez naše územie.