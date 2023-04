Štátnych policajtov je menej, často nás žiadajú o súčinnosť, hovorí náčelník mestskej polície

Najviac zásahov majú počas víkendov.

SENICA. V Senici žije približne 20-tisíc ľudí. V meste sídli obvodné oddelenie polície, aj mestská polícia (MsP). Počet policajtov slúžiacich v meste je 24. Aj to je niekedy podľa náčelníka MsP Jaroslava Pechu málo.

Ľudia sa neraz sťažujú, že mestskí policajti podľa nich v práci nič nerobia a iba sa vyvážajú autami po meste. Podľa Pechu to však nie je pravda. Upozorňuje, že neriešia len pokuty za parkovanie a papuče, ale aj kuriózne a vážne prípady. Zároveň niektorí od nich vyžadujú vyriešiť nevyriešiteľné. Napríklad psí brechot. Viac o práci mestskej polície porozprával Pecha v rozhovore.

Písali sme

Písali sme Podnikateľovi dali zálohu v desiatkach tisícok eur. Teraz nemajú materiál, peniaze ani fasádu Čítajte

Sú obdobia, kedy je viac zásahov a kedy nie?

Nedá sa to tak porovnať. Môže byť mesiac, kedy sa nedeje nič a je absolútny pokoj. Potom je zase veľa zásahov.

Vidíte rozdiel medzi sviatkami, bežnými dňami či víkendom?

Najpokojnejšie je to cez týždeň, najhektickejšie počas víkendu a v piatky večer. Sú diskotéky, viac ľudí vonku, viac alkoholu a výtržností. Piatok a sobota sú najhoršie.

V článku sa dozviete: aký najvážnejší prípad v poslednej dobe riešila MsP v Senici,

aký je postup, keď niekto uráža mestského policajta,

o zdanlivých banalitách, ktoré musia riešiť,

ako sa snažia pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.

Aký máte z posledného obdobia najvážnejší zásah?

Nedávno došlo k hromadnej bitke. Priamo pred mestským úradom. Je tam aj kamera. Na Veľký piatok 7. apríla došlo k incidentu. Päť Rómov napádalo ďalšieho. Žena z ich partie sa totiž tak opila, že nevládala chodiť. Vyšla z podniku, spadla a zostala ležať. Jej súkmeňovci si mysleli, že ju niekto prepadol, zbil a okradol. Chceli riešiť každého, kto išiel okolo. Bolo to náročné lebo jeden sa s vami rozpráva a druhý vás medzitým kope. Nebolo to príjemné. Jeden návštevník, ktorého poznali, to schytal najviac, najviac ho dokopali na zemi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Policajtom sa vyhrážali, že im podrežú rodiny a vulgárne im nadávali.

Cez Veľkú noc sme naháňali skupinu detí, ktoré šoférovali dodávku, v zložení chlapcov vo veku 16, 15 a 11-rokov. Keď zbadali hliadku, začali s dodávkou unikať cez zeleň veľkou rýchlosťou. Následne mali nehodu a z miesta činu s a pokúšali ujsť. Polícia ich však chytila.

Aký je postup, keď niekto uráža mestského policajta?