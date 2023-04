Schaeffler Skalica napreduje v plnení svojich „zelených“ cieľov

Zmena klímy je veľkou výzvou našej doby. Jej dôsledky sú čoraz viditeľnejšie pre každého z nás.

Pre skupinu Schaeffler je udržateľné podnikanie absolútnou súčasťou jej hodnôt. O čom svedčí viacero opatrení a cieľov, ktoré sú súčasťou jej ekologickej a sociálnej zodpovednosti.

Hlavným záväzkom je dosiahnutie klimatickej neutrality vo všetkých prevádzkach na svete do roku 2030 a v celom dodávateľskom reťazci o desať rokov neskôr, v 2040. Schaeffler už v tomto smere dosiahol značný pokrok. Vo výrobných závodoch v Európe nakupuje 100 % elektriny výhradne z obnoviteľných zdrojov. Do 2030 plánuje pokryť asi štvrtinu svojej ročnej potreby z interných zdrojov.

Ďalším dôležitým míľnikom v roku 2030 bude aj záväzok zníženia ročného odberu sladkej vody o 20% v porovnaní s obdobím v 2019. Aktivity spoločnosti Schaeffler ocenila v roku 2022 aj globálna nezisková environmentálna organizácia CDP vysokým ratingom „A“ za transparentnosť a výkon v oblasti životného prostredia v súvislosti s klimatickými zmenami a bezpečnosťou vodných zdrojov.

K napĺňaniu globálnych cieľov skupiny prispieva vo viacerých oblastiach aj výrobný závod Schaeffler Skalica. Patria k nim dlhodobo udržateľné opatrenia smerujúce k úsporám energií, zvyšovaniu energetickej účinnosti, znižovaniu spotreby vody alebo odpadov.

Zelená fotovoltická elektráreň

Zaujímavým projektom, ktorý sa v závode v súčasnosti dokončuje, je inštalácia vlastnej fotovoltickej elektrárne na streche logistickej haly. Táto forma obnoviteľného zdroja energie dokáže pokryť nielen časť vlastnej spotreby energií, ale pomôcť aj pri systéme vykurovania, chladenia, ohrevoch vody, vetrania či rekuperácie. Systém fotovoltických článkov bude mať v prvej fáze najvyššiu povolenú kapacitu zdroja 0,5 MWp a dokáže za rok vyrobiť vlastnú elektrickú energiu v objeme 515 000 kWh. To zodpovedá približne ročnej spotrebe energie 226 slovenských domácností. Garantovaná technologická životnosť riešenia je 25 rokov s návratnosťou do 5 rokov. „Realizácia pilotného projektu nás posmelila a výkon fotovoltiky by sme radi rozšírili o ďalších 1,2 MW,“ hovorí Miroslav Janota, výkonný riaditeľ a konateľ Schaeffler Skalica.

Fotovoltické panely v Schaeffler Skalica

Spotreba vody úspešne klesá

V apríli 2021 začal výrobný závod v Skalici znižovať množstvo odpadových vôd a spotrebu pitnej vody unikátnym spôsobom – inštaláciou vysokotlakovej reverznej osmózy. Ide o spôsob recyklácie demineralizovanej vody, ktorá sa pri výrobe používa na chladenie. Unikátna osmotická stanica upravuje parametre odpadovej zasolenej vody a tým umožňuje jej opätovné technologické využitie. ,,V druhom štvrťroku 2023 plánujeme znížiť množstvo odpadových priemyselných vôd až o 96%, približuje Filip Veselý, vedúci Facility Manažmentu v Schaeffler Skalica. ,,Dosiahneme to vďaka inštalácii a prevádzke nového odparovacieho zariadenia,“ dodáva. Úpravou odpadových vôd odparovaním získajú recyklát – odparenú vodu, ktorú dokážu opätovne priemyselne využiť, spolu s olejom a hustou zložkou odpadov.

,,Tento uzatvorený systém priebežne monitoruje kvalitu vody a ďalej ju distribuuje podľa potrieb výroby. Výsledkom bude úspora pitnej vody, dramatické zníženie množstva odpadových vôd a výnos z predaja vyseparovaného oleja,“ vysvetľuje Filip Veselý.

Aj stroje prispievajú k udržateľnosti

K znižovaniu spotreby elektrickej energie, stlačeného vzduchu alebo oleja pomohlo aj zavedenie vypínania jednotlivých strojov vďaka systému Eco mode Plus. Ten sa aktivuje automaticky, alebo tlačidlom na ovládacom paneli vždy, keď sa stroj po uplynutí 10 minút nezapojí do procesu výroby. Pilotné projekty priniesli už zaujímavé výsledky v podobe až 44 % úspory elektrickej energie a 28 % zníženiu spotreby oleja. Vďaka prvotným pozitívnym výsledkom sa tento princíp riadenia spotrieb energií a médií zavedú v Schaeffler Skalica v oveľa širšom spektre výrobných strojov, ako doteraz.

Zelené zóny pre zamestnancov

V neposlednom rade v rámci stratégie udržateľnosti pred podnikom i v areáli závodu pribúdajú aj nové oddychové zóny pre zamestnancov. Okrem toho, že zútulnia celkové pracovné prostredie, pomôžu znížiť aj dopady zmeny klímy.

,,Teší ma, že sa do našich zelených aktivít a projektov zapája čoraz viac kolegov, čo nás posúva bližšie k dosiahnutiu dlhodobo udržateľnej výroby,“ dodáva Miroslav Janota. ,,Doterajšie úspechy a úprimný záujem našich kolegov nás motivuje hľadať ďalšie nové ekologické riešenia a inovácie,“ zdôrazňuje.