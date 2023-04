Bol som trpezlivý a učil som sa od ostatných trénerov, nakoniec prišla moja šanca, hovorí Majerník

V skalickom klube si prišiel od hráča, cez asistenta trénera k hlavnému koučovi.

SKALICA. Od hráča cez hrajúceho asistenta trénera, asistenta trénera až k hlavnému koučovi prvoligového tímu. Pavol Majerník prišiel do Skalice ešte v lete 2014, kde ako hráč odohral 114 súťažných zápasov.

Štyridsaťštyriročný bývalý obranca zastával pozíciu pravej ruky pri tréneroch ako Štefan Horný, Jozef Dojčan, Jozef Kostelník a naposledy Juraj Jarábek. Teraz sa premiérovo stal hlavným koučom a pred sebou má náročnú úlohu, udržať v Skalici prvú ligu do nasledujúcej sezóny.

Výzva ho čaká aj v slovenskom pohári, kde sa proti Slovanu Bratislava pokúsia prebojovať do finále so Spartakom Trnava.

V rozhovore sa dočítate: Aká bola hráčska kariéra Pavla Majerníka?

Čo ho doviedlo pred viac ako ôsmimi rokmi na Záhorie?

Ako vníma Skalicu ako klub?

Akí hráči, s ktorými ešte hrával, sú dnes v skalickej kabíne?

Prečo sa nepokúšal prehovárať Daniela Šebestu pri ukončení jeho hráčskej kariéry?

Aké ciele Pavol Majerník v pozícii trénera má?

Čo hovorí na výzvu v podobe semifinále Slovnaft Cupu so Slovanom Bratislava?

Pochádzate z Vrbového, kde ste aj futbalovo vyrastali. Ste z futbalovej rodiny?

Áno, pochádzame z futbalovej rodiny, otec nás spoločne s bratom priviedol k futbalu a otcovi bratia tiež hrávali za Vrbové, respektíve jeden hrával, druhý chytával, takže áno, sme futbalová rodina. Máme aj menšie rodinné napojenie na veľmi známeho rodáka Jozefa Adamca.

Váš brat Peter Majerník pôsobí v nižšej súťaži, trénuje domáce piatoligové Vrbové, kde je zároveň aj prezidentom klubu. Predpokladám, že u vás rezonujú hlavne futbalové témy...

U nás je téma futbalu na prvom mieste, čiže asi osemdesiat percent je o futbale a dvadsať percent venujeme ostatným veciam (smiech). Je to pochopiteľné, spolu sme vyrastali, hrávali v žiakoch, doraste, dokonca aj v mužoch, potom sa naše cesty rozišli. Občas brat potrebuje nejakú radu, takže gro našich rozhovorov je o futbale.

Kedy sa vaše futbalové cesty s bratom rozišli?

Z dorastu sme prešli do druholigového mužstva ŠKP Inter Dúbravka, ktorý už dnes nefunguje. Tam sme hrávali spolu približne päť rokov, potom išiel brat do Púchova a ja do Senca, takže každý tou svojou cestou.

Vy pôsobíte v Skalici, váš brat vo Vrbovom, ale čisto teoreticky, vedeli by ste si predstaviť spolupracovať s bratom v jednom realizačnom tíme?