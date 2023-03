V Radošovciach ukončili výstavbu nového vodovodu

Takmer 450 odberných miest v obci Radošovce v okrese Skalica začal zásobovať od piatka vodou nový vodovod.

RADOŠOVCE. Takmer 450 odberných miest v obci Radošovce v okrese Skalica začal zásobovať od piatka vodou nový vodovod. Stavbu v predstihu ukončila Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS), 6,5 kilometra dlhé vodovodné potrubie zrealizovala približne za 4 milióny eur. Informoval o tom hovorca spoločnosti Peter Podstupka.

Obyvatelia už budú môcť spoľahnúť na dodávku kvalitnej pitnej vody, a to aj počas letných mesiacov, keď boli v tejto obci dlhodobo problémy s vodou. "Pri výstavbe sme ušetrili okolo 300.000 eur v porovnaní so sumou uvedenou na zmluve. Ale hlavným prínosom je, že obyvatelia v tejto obce budú mať nepretržitý prístup k zdravotne nezávadnej vode," uviedol generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BVS Peter Olajoš.

Nové potrubia s veľkosťou DN 80 a DN 100 a sú pripojené na hlavný tranzitný vodovod DN 400, ktorý prechádza v tesnej blízkosti obce. Celý projekt sa podarilo dokončiť za menej ako dva roky. Radošovce sú jednou z troch obcí s rovnakým problémom pripojenia na verejný vodovod, ktorý prechádzal v ich tesnej blízkosti a napriek tomu nemali obyvatelia prístup k pitnej vode. Výstavbu verejného vodovodu v Dubovciach a Popudinských Močidľanoch by mala podľa Podstupku BVS stavebne dokončiť do konca tohto roka a voda z kohútikov by mala začať tiecť v prvej polovici budúceho roka po kolaudácii a splnení všetkých ďalších zákonných náležitostí.