Mať zbrojný preukaz a zbraň neznamená, že ju vie človek použiť. Niektorí na to nemajú, hovorí odborník

Dopyt po zbrojných preukazoch stúpol.

ZÁHORIE. Dve spoločnosti zaoberajúce sa prípravou ľudí pred skúškami na získanie zbrojného preukazu potvrdili, že od vypuknutia vojny na Ukrajine vzrástol záujem o tento druh výcviku.

Podľa oboch spoločností i generála Pavla Macka si však zručnosti so zbraňou treba pravidelne udržiavať.

"Zbrojný preukaz a držba zbrane z vás nerobí ešte príslušníka policajného komanda alebo príslušníka síl špeciálneho určenia," vysvetlil Macko.

Zvýšený dopyt

Ondrej Gossányi z Tactical Combat Acaedmy (TCA) začal spolupracovať na spomínaných kurzoch ešte pred 20 rokmi. V akadémii si odkrucuje svoju desiatu sezónu. Gossányi vyučuje aj kurzy Pištoľ a Puška.

"Odkedy vypukla vojna, dopyt po kurzoch vzrástol," zhrnul.

Prihlásiť sa podľa neho môže každý. Zvažujú však, či je kandidát ozaj vhodným adeptom.

"U niektorých sa jednoducho ukáže, že na to nemajú. Ak sa nám niekto nezdá, nedovolíme mu to a vrátime peniaze. Vždy je pre nás prvoradá bezpečnosť. Za tie roky už vidíme, keď to niekto nemá v hlave v poriadku alebo nemá motorickú zručnosť," vysvetlil Gossányi.

Okrem toho musí podpísať záväzné vyhlásenie, ktorým potvrdí, že nie je členom žiadnej skupiny, ktorá by potláčala ľudské práva a slobody.