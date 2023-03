Kukláči mu zablokovali auto, Seničan mal doma kokaín i trávu

Mužovi teraz hrozí až 15 rokov za mežami.

SENICA. 40 ročný Seničan už čelí obvineniam a za drogovú trestnú činnosť ho stíhajú väzobne.

Policajná razia ho prekvapila v piatok večer v obci Radošovce, (okres Skalica).

"Kukláči zablokovali vozidlo Hyundai Tuscon, obmedzili ho na osobnej slobode a so súhlasom prokurátora vykonali u muža nielen osobnú prehliadku ale aj prehliadku motorového vozidla," informovala Mária Linkešová, krajská hovorkyňa polície.

Muž mal pri sebe plastové vrecko s bielou kryštalickou látkou a vo vozidle našli ďalšie vrecko s neznámou látkou, plastové vrece s obsahom zelenej sušiny a digitálnu váhu.

"O necelé 2 hodiny neskôr vykonal policajný výjazd u neho v senickom byte domovú prehliadku. V izbách mal poukrývané viaceré nádoby a dózy so zelenou sušinou a napečené domáce koláčiky," doplnila hovorkyňa.

Všetky podozrivé látky, rastliny aj koláče policajti zaistili a predbežným skúmaním sa potvrdilo, že muž mal pri sebe takmer 3 gramy kokaínu, ktoré by na čiernom trhu predal približne 100 eur za gram.

Z vysušenej marihuany, ktorej hmotnosť bola niečo vyše kila, by sa dalo vyrobiť viac ako 2800 jednorazových dávok drogy a za jej predaj by zinkasoval do 30 tisíc eur.

"S drogami súviseli aj napečené domáce koláče. 86 sušienok, ktoré mal napiecť obvinený a ku skutku sa priznal, obsahovali stopy po THC a kanaboidy," popísala Linkešová.

Krajský vyšetrovateľ obvinil muža z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov a prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi. Za prechovávanie a distribúciu drog vo väčšom rozsahu mu môže v zmysle zákona hroziť strata slobody na 10 až 15 rokov.