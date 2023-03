Nový most pre vlaky medzi Českom a Slovenskom mal fungovať už vlani, ešte stále ho však nedokončili

Slováci vraj majú na pleciach viac práce než Česi.

KÚTY. Na trati z Břeclavi do Bratislavy mali pôvodne približne od polovice decembra minulého roka začať jazdiť vlaky po novom moste. No nedeje sa tak, most totiž ešte nestojí. Objavili sa komplikácie na slovenskej strane, za ktoré mohla i vojna na Ukrajine.

Keďže sa slovenskej strane ešte stále nepodarilo postaviť nový most cez rieku Moravu, na ktorom sa mali trate spájať, železnice teda museli pristúpiť k plánu B. Vybudovali dočasný esovitý spoj na trati medzi Břeclavou a Kútmi. Robotníci počas uplynulého víkendu konečne spojili dve dráhy do jednej.

Museli vybudovať náhradný variant

Ria Feik Achbergerová, riaditeľka odboru komunikácie a marketingu Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), vysvetlila, že v rámci bilaterálnych vzťahov medzi Železnicami Slovenskej republiky a Správou železníc bolo totiž v čase prípravy projektových dokumentácií modernizácie železničnej trate v traťovom úseku Kúty (SR) – Lanžhot (ČR) dohodnuté, že stavba Slovenskej republiky sa v rámci projektovej prípravy prispôsobí a nadviaže na projektovú prípravu stavby Českej republiky, no Česká republika mala svoju projektovú dokumentáciu rozpracovanú vo vyššom stupni.

"Slovenská strana vzhľadom na geologické podmienky potrebovala začať stavebné práce na prvej traťovej koľaji, čo však nebolo možné, nakoľko česká strana potrebovala začať práce na druhej traťovej koľaji na svojom úseku stavby," vysvetlila Achbergerová.

Podľa nej práve z tohto dôvodu a na základe bilaterálnej dohody pristúpila slovenská strana k rozhodnutiu o potrebe vybudovania takzvaného S prepojenia v mesiaci august ešte v roku 2022 na území Slovenskej republiky, pretože slovenská strana musí vykonávať práce na prvej traťovej koľaji.