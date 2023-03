Viktória najprv začala rozprávať, potom prestala, potrebuje drahé terapie, ktoré štát neprepláca

Poisťovne priznali, že na Slovensku nie je táto pomoc legislatívne doriešená.

ZÁHORIE. Gabriela Kocmálová bojuje zo všetkých síl. Je matkou samoživiteľkou a pri dcére autistke sa dokonca zamestnala v práci, kde jej umožnili robiť najmä nočné zmeny. Dcéra chodila do špeciálnej škôlky na dobu 45 minút tri razy do týždňa, čo bol veľmi krátky čas na to, aby si Gabriela stihla oddýchnuť.

Dochádzalo však k situáciám, kedy jej dcéra nezvládala ani takýto pobyt v škôlke. Po dohode so vedením škôlky sa Viktória aktuálne potrebuje venovať terapiám, ktoré odporúčajú najmä lekári. Na terapie však nemá peniaze. Rozhodla sa teda vyhlásiť zbierku, nakoľko nedokáže plnohodnotne pracovať a súčasne sa starať o dcéru. Podľa jej slov to bolo ponižujúce.

Takýchto rodičov je na Slovensku množstvo. Aké majú možnosti v prípade terapií? Poisťovne totiž podľa nich nepreplácajú toľko sedení, koľko dieťa reálne potrebuje. U niektorých detí sa tieto sumy vyšplhajú až do výšky 1000 eur mesačne.

Za zbierku sa najprv hanbila

Gabrielina dcéra Viktória sa narodila v 38. týždni tehotenstva s pôrodnou váhou 2540 gramov a mala 45 centimetrov. "Už od narodenia jej všetko trvalo dlhšie. Dokrmovať som ju mohla začať až v siedmom mesiaci života, chodiť začala až keď mala rok aj dva mesiace," vysvetlila Gabriela.

Zo začiatku rozprávala základné slová ako mama, tata či daj. "Okolo dvoch rokov veku začala stagnovať, až sa dostala do stavu, kedy nerozpráva takmer vôbec," povedala.

Keď mala Viktória tri roky, lekári predbežne stanovili diagnózu, detský autizmus. "S dcérou sme čakali rok na vyšetrenie ohľadom diagnózy. Potom jej potvrdili detský autizmus," dodala.

Na Slovensku je nielen podľa Gabriely veľký problém zohnať prácu ako matka samoživiteľka, ale aj potrebných odborníkov, ako napríklad špeciálneho pedagóga zaoberajúceho sa detským autizmom. "Štát nepomáha tak, ako by si tie deti zaslúžili," dodala.

V článku sa dozviete: O niektorých drahých terapiách,

ako pomáha ministerstvo práce,

čo je dôležité pri žiadaní o preplácanie terapií,

aké majú rodičia možnosti v poisťovniach.

"Povedomie o tejto diagnóze je u nás ešte v plienkach. Podarilo sa mi dcéru zaradiť na terapie, avšak, tieto terapie sú finančne nákladné. Ak chcem, aby dcéra chodila aspoň dva razy do týždňa k terapeutke a aj na rehabilitácie, ktoré sú potrebné na odporúčania od psychiatričky, mesačné náklady na takéto terapie sa šplhajú do výšky 600 eur," skonštatovala.

Poisťovňa jej liečbu nepreplatí a ona nemá dostatok financií. Napokon sa rozhodla zriadiť pre dcéru verejnú zbierku.

"Nemám to ako zo svojho platu pokryť. Len samostatný rehabilitačný pobyt na jeden týždeň stojí 1600 eur, ale keďže chcem pre dcérku dlhodobejšie terapie, je pre ňu lepšie chodiť k jednému špeciálnemu pedagógovi a na rehabilitácie. Z toho dôvodu som sa rozhodla založiť pre moju dcérku výzvu, aby raz mohla žiť plnohodnotný život bez bariér a predsudkov," povedala Gabriela.

Gabriela vysvetlila, že jedna hodina u logopéda stojí od 25 eur a viac. "Poisťovňa totiž nepreplatí viac ako jednu hodinu mesačne, keďže malá nie v predškolskom zariadení, hoci takéto terapie sú práve pre deti v jej veku dôležité," zhrnula.

Ďalšou položkou je napríklad hyperbarická komora, kde sa suma pohybuje okolo 95 eur za 75 minút. "Aj EEG biofeedback by sme potrebovali, nemám na to peniaze. Je to psychologicko-medicínska metóda, ktorá umožňuje reguláciu mozgovej aktivity pomocou špeciálneho počítačového programu," vysvetlila Gabriela.

Lekári Viktórii odporučili taktiež ABA terapiu. "Je to aplikovaná behaviorálna analýza, ktorá je v súčasnosti v zahraničí považovaná za najefektívnejší prístup k vzdelávaniu detí s autizmom. Potvrdili to stovky kontrolovaných štúdií. Táto terapia cenovo pohybuje v sume od 25 eur za 50 minút, pričom, aby bola efektívna, dieťa absolvovať minimálne dve tri hodiny týždenne," povedala.

Na upokojenie by jej pomohla napríklad hipoterapia, čo je využitie koňa pri liečbe, kde sa cena za hodinu pohybuje od 10 eur a viac.

"Viktorke by pomohla veľmi veľa vecí, aj senzorická stimulácia. Je to akoby miestnosť, multisenzorické prostredie vytvorené vďaka špeciálnemu svetlu a tak ďalej, dokáže podľa odborníkov navodiť ideálny stav relaxácie. Dcéra už totiž musí užívať lieky, aby som dokázala zvládať jej správanie. Na Slovensku sú však takéto miestnosti málo dostupné, jediná možnosť je zriadiť si takúto miestnosť doma a to je príliš nákladné," povedala.

Hodina u súkromného psychológa je podľa nej tiež drahá. "Lacnejšieho súkromného psychológa než v hodnote 15 eur za hodinu u nás nezoženiete a štátne ambulancie sú preplnené a je v nich dlhá čakacia doba," povedala.