Policajti zachránili na kosť vychudnutého túlavého psa

Zviera sa triaslo od zimy, našťastie na sebe nemalo žiadne zranenia.

SENICA. Dopravní policajti neváhali a zachránili psa, ktorý bol v nebezpečenstve. Policajná hliadka vyrazila do obce Podbranč, kde ju privolali. Obyvateľka obce našla týraného psa. Policajti sa skontaktovali aj so starostom, ktorý potvrdil, že psík nepatrí žiadnemu obyvateľovi obce. Podľa slov polície sa im psa podarilo, za pomoci ženských zbraní a bez použitia donucovacích prostriedkov, vlákať do služobného auta. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Po príchode policajtov na miesto im oznamovateľka ukázala schúleného psíka, pri plote jedného z rodinných domov. Zviera sa triaslo od zimy, no našťastie na sebe nemalo žiadne zranenia. Pani mu ochotne doniesla granule, vodu a improvizovanú vôdzku.

"Policajti sa skontaktovali aj so starostom, ktorý potvrdil, že psík nepatrí žiadnemu obyvateľovi obce. Keďže sa nemohla o sirôtku postarať ani obec, ani oznamovateľka, spojili sa s viacerými útulkami v okolí," informovala polícia.

Podľa slov polície sa im psa podarilo, za pomoci ženských zbraní a bez použitia donucovacích prostriedkov, vlákať do služobného auta a bezpečne ho potom eskortovali do útulku v meste Šaštín-Stráže, kde sa psa ujali.

"Veľmi pekne ďakujeme nielen našim kolegom, ale aj všímavej oznamovateľke a samozrejme aj ochotnej pani Kataríne z útulku, v ktorom bude psík čakať na svojho nového majiteľa," zhrnula polícia.

