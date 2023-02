Senica je hokejové mesto, hovorí jeden zo zakladateľov Dukly, Ľubomír Vaškovič

Vyspovedali sme jedného zo zakladateľov HC Dukla Senica Ľubomíra Vaškoviča. V aktuálnej sezóne sa mužstvu darí. Nachádzajú sa na druhom mieste v tabuľke víťazov v druhej hokejovej lige.

Ste jedným zo zakladateľov Dukly Senica. Prečo ste sa rozhodli založiť hokejový klub?

„Hokej som hral celý život, ale dal sa skĺbiť s prácou iba na druholigovej úrovni. Hokej mám rád a keď prišla takáto možnosť, neváhal som.“

Aká je vaša funkcia v klube?

„Som na ľade ako hráč. Vo vedení sme štyria chalani, ja , Paľo Krutý, Jožko Lukáč a Peťo Fajnor. Hlavne Jožko Lukáč a Peťo Fajnor sa strašné málo spomínajú a sú za oponou celej Dukly. Treba povedať, že aj oni odvádzajú kvantum neviditeľnej práce a veľa strávených hodín na štadióne na úkor svojich rodín. Dá sa povedať, že veci máme podelené. Ja mám na starosti kabínu, chalani financie, chod zápasov…“

V tejto sezóne sa vám darí, ste na popredných priečkach. Ako ste s ňou spokojný?

„Keby mi niekto na začiatku ročníka povie, že to takto vypáli, bol by som veľmi prekvapený. Zatiaľ sme spokojní so sezónou.“

Máte ambíciu postúpiť do prvej ligy?

„Nechceme sa nasilu tlačiť do prvej ligy. Každý si dokáže spočítať, že náklady sú v nej oveľa vyššie. Chceme hrať dobrý hokej, ak by sa nám podarilo postúpiť, budeme to v lete riešiť. Uvidíme, ako dopadneme v play-off.“

Aký je rozdiel medzi nákladmi na druhú a prvú ligu?

„Veľmi nám pomáha mesto Senica, máme zadarmo zimný štadión. Sezóna nás vyšla približne 150 000 eur. Náklady na prvú ligu sú 350 000 až 400 000 eur a viac. V prvej lige je viac zápasov, musíte mať viac tréningov, širší káder a kvalitnejších hráčov. To je úplne iný level. “