Partia tínedžerov chcela rozkopať dvere matke samoživitelke

Podľa susedov je obeť nekonfliktná osoba.

SENICA. Monika Figurová žije v Senici na sídlisku. Na svojho 15-ročného syna je úplne sama.

Príliš si nesťažuje, hoci žijú v skromných podmienkach. Už šesť mesiacov je na maródke a čaká ju operácia. Vo štvrtok 26. januára spolu so synom zažili vo byte na ulici Ladislava Novomestského šok.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Sedem pubertiakov mi kopalo do dverí a ešte si to aj nahrávali na video," povedala Monika Figurová s tým, že sa so synom veľmi báli. Netušili, čo chcú a prečo to robia. Pre mladých chlapcov to možno bola zábava, Monike však zostali poškodené dvere, ktorých oprava bude stáť 1 200 eur.

Susedia chceli ostať pre citlivosť témy v anonymite, redakcia disponuje ich menami a priezviskami.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/iEjO4IMGKGk

So synom dostali šok

Monika opísala situáciu. "Bol štvrtok večer, trištvrte na sedem, sedela som na sedačke a syn na posteli a strašne sme sa báli. Našťastie, máme silné bezpečnostné dvere. Myslím, že tie nás zachránili. Som rada, že ich nevykopli ale iba poškodili. Môj syn bude musieť navštíviť psychologičku," povedala.

Písali sme

Písali sme Vytrhané perie, parazity i zdochnuté zvieratá. Ochranári zverejnili zábery z klietkových chovov sliepok Čítajte

Susedia ani Monika si celú situáciu nevedia vysvetliť, myslia si, že by mohlo ísť o o šikanu. "Môj syn povedal, že jej chlapca šikanujú," vysvetlila chlapcova matka. Monika celú vec ohlásila na polícii.

V článku sa dozviete: Ako prebiehal celý incident,

čo povedali susedia,

akým spôsobom situáciu rieši polícia,

k čomu všetkému môže viesť šikana.

Celý incident si spája so situáciou z októbra minulého roka, kedy jej neznámy páchateľ podpálil káble na aute, na ktoré si dlho šetrila. Pripravil ju tak o vozidlo, ktorým sa s problematickým kolenom prepravovala do práce.

"Niekto mi podpálil káble na aute. Polícia to ešte stále rieši," povedala.