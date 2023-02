Skalica zvyšuje poplatky, zároveň sa chce pripraviť o významný príjem do rozpočtu

Advertorial

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v roku 2022 skalickí poslanci schválili rapídne zvýšenie miestnych daní a poplatkov. Okrem toho stúpnu aj poplatky v zariadeniach pre seniorov a náklady na stravu detí a ich pobyt v predškolských zariadeniach. „Dane sa v meste zvyšujú prvýkrát po desiatich rokoch. Bola to nutnosť, aby sme zaplnili dieru v rozpočte,“ argumentovala pre TASR primátorka mesta Skalica Oľga Luptáková. Poukázala tiež na fakt, že aj ostatné mestá a obce zažívajú, čo sa týka financií, neľahké časy.

Ťažké časy len prichádzajú

Vyzerá to ale tak, že tie najťažšie časy ešte len prichádzajú. Pretrvávajúca energetická kríza, vojnový konflikt na Ukrajine či nárast cien stavebných materiálov prinútil vládu Slovenskej republiky nedávno pristúpiť k návrhu novely zákona o dani z príjmov, kvôli ktorej samosprávy prídu o 784 miliónov eur. Skalica chýbajúce financie zatiaľ dokázala pokryť, no v meste sa začína otvárať ďalšia otázka, ktorá môže byť pre mestskú pokladnicu potenciálnou pohromou.

Príde mesto o ďalšie financie?

Približne o mesiac po zavedení zvýšenia poplatkov sa na stoloch skalických poslancov ocitol návrh, ktorý môže mesto pripraviť o ďalšie financie. Petíciu za zákaz hazardu na území mesta od roku 2019 podpísalo 2192 občanov a mestské zastupiteľstvo sa touto otázkou plánuje seriózne zaoberať. „Ja budem pri vytváraní VZN za to, aby bolo schválené," povedal pre TASR poslanec a predseda komisie pre vzdelávanie, mládež a šport Martin Štepán. V prípade schválenia plošného zákazy hazardu by sa však mesto pripravilo o pravidelné odvody herní do mestskej pokladnice, ktoré sa každoročne môžu šplhať až do výšky desiatok tisíc eur.

Zákaz, ktorý nebude fungovať

„Žiadame, aby mesto pripravilo všeobecne záväzné nariadenie (VZN), ktoré by hazard v meste zakázalo. Je to o spoločenskej zodpovednosti mesta voči vlastným obyvateľom. Je to ochrana mladistvých pred závažnou a spoločensky nebezpečnou chorobou,” uviedla členka petičného výboru a bývalá poslankyňa MsZ Anna Ozábalová. Asociácia zábavy a hier to však vidí inak. Poukazuje predovšetkým na možnosti online hazardu, ktorý je momentálne dostupný všade, bez ohľadu na to, kde sa potenciálny hráč nachádza. „Zákaz hazardu na území mesta nikoho neochráni,“ reaguje Dominika Hlobenová, hovorkyňa Asociácie zábavy a hier. „Hráči, ktorý prídu o možnosť zabaviť sa v legálnej herni, vezmú do ruky smartfón a pripoja sa na online herne či stávkové kancelárie. V súčasnosti tvoria kamenné prevádzky len jednu tretinu podielu na trhu s hazardnými hrami. Pričom ešte v roku 2018 to boli dve tretiny. Online hazard valcuje hráčsky svet. Veľkou témou v mestách, ktoré už na obmedzenie hazardu doplatili sú tiež nelegálne kvízomaty, ktoré ich pravidelne zaplavujú aj po raziách,” uzatvára svoj pohľad na nezmyselnosť plošných zákazov a vyzýva mestá, aby hľadeli ďalej do budúcnosti a nerobili unáhlené kroky, ktoré môžu neskôr významne uškodiť nielen bežným obyvateľom, ale aj ohrozeným skupinám.

Prísne regulované herne

Asociácia zábavy a hier pripomína, že akékoľvek obmedzenie hazardu v mestách či obciach môže mať okrem diery v rozpočte za následok práve väčšie ohrozenie tých najzraniteľnejších. Dominika Hlobenová vysvetľuje fungovanie systému, do ktorého sa hráči môžu zapísať aj dobrovoľne. „Pri vstupe do kamennej herne sa každý musí preukázať občianskym preukazom a osobám pod 18 rokov alebo osobám vedeným v Registri vylúčených osôb nie je vstup do kamenných herní umožnený. Najčastejšie sa v registri nachádzajú poberatelia dávok v hmotnej núdzi, do herne sa teda najchudobnejší ani nedostanú“ uvádza. Otváracie hodiny herní navyše obmedzujú ďalšie prísne regulácie. Asociácia zábavy a hier uvádza, že sú takéto pravidlá dostačujúce a efektívne chránia pred nástrahami hazardu tých najzraniteľnejších, pričom ostatným hráčom poskytujú dostatočnú slobodu.

Problém, ktorý nie je problémom

Dominika Hlobenová tiež upozorňuje na dvojsečnú zbraň, ktorou môže byť pre samosprávu zákaz hazardu. „Na jednej strane môže takýto krok vyzerať lákavo, no podobné populistické riešenia znova zaplatia len a len obyvatelia mesta zo svojich peňaženiek. Práve na nich by pritom mala samospráva v kríze najviac myslieť,“ uvádza Hlobenová a pýta sa, či poslanci pri zvažovaní zákazu nerobia zbytočnú nadprácu. Treba zákaz hazardu v Skalici vôbec riešiť? To, že otázka hazardu v Skalici nie je až taká pálčivá, podľa jej slov dokazujú aj vyjadrenia samotných predstaviteľov mesta. „Zisťovali sme informácie od polície aj na mestskom úrade na oddelení sociálnej starostlivosti, zdravotníctva a bývania. Tak ako polícia nezaznamenala výtržnosti spojené s herňami v Skalici, tak ani na meste neevidujeme žiadne sociálne prípady súvisiace s hazardom,” uviedla pre TASR primátorka mesta Oľga Luptáková.

Zaplatia to opäť ľudia

Dominika Hlobenová z Asociácie zábavy a hier uzatvára tému výzvou mestám a obciam na ohľaduplnosť voči vlastným obyvateľom. Podľa jej slov by obyčajní ľudia na súčasnú krízu nemali doplácať ešte aj zo strany vlastných miestnych zastupiteľstiev. „Mesto Skalica má už teraz problém dofinancovať svoj rozpočet. Kde plánuje nájsť chýbajúce financie, ktoré momentálne poskytujú prevádzkovatelia hazardných hier? Znova zvýši poplatky pre občanov?“ Asociácia zábavy a hier odporúča klásť dôraz skôr na prevenciu než reštrikcie a otvára tému možnosti spolupráce prevádzkovateľov herní a mesta. „V neistých časoch je dobré každé euro navyše a prevádzkovatelia hazardných hier sú vždy v rámci spoločenskej zodpovednosti ochotní priložiť ruku k dielu a zapojiť sa aj do aktivít na prevenciu závislostí, či prispieť na verejnoprospešné projekty v meste Skalica “ uzatvára Dominika Hlobenová tému ponukou na spoluprácu.

