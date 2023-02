Pre Prietrž je to nešťastný model súťaže, dokonca v klube zvažovali nad skončením

Líder jesennej časti má jasný cieľ. Chce zabojovať o postup do vyššej ligy.

PRIETRŽ Jesenným lídrom 9. ligy ObFZ Senica je Prietrž, ktorá sa drží na čele s 25-bodovým ziskom. Len o bod zaostáva druhá Chvojnica a zamiešať karty v súťaži sa pokúša aj tretie Osuské.

Prietrž už druhú sezónu vedie tréner Miroslav Žabka, ktorý dlhodobo pôsobí aj pri mládeži v Myjave. Aktuálne sa venuje kategórii U15, s ktorou hrajú tretiu ligu.

„Trénujem od roku 2001 a pri mužskej kategórii som začal kvôli tomu, že ma oslovili okolité dediny. Chvíľu som pôsobil v Polianke, potom v Bukovci a teraz je to Prietrž,“ predstavil sa v krátkosti Miroslav Žabka, ktorý pochádza z kopaníc a do Prietrže ho priviedli kamarátske vzťahy.

V článku sa dočítate: Ako vznikla spolupráca s trénerom Miroslavom Žabkom?

Aké ambície majú túto sezónu v Prietrži?

Ako tréner hodnotí výsledky jesennej časti?

Prečo v klube uvažovali o skončení?

S akým kádrom pracujú?

Príde počas zimy v mužstve k zmenám a ako prebieha zimná príprava?

„Mám to trochu od ruky, ale zatiaľ ma to napĺňa a baví. Predtým som pôsobil v Bukovci, kde hrali niektorí hráči z Prietrže. Neskôr sa rozhodli vrátiť sa do rodnej dediny a oslovili ma spoločne s funkcionármi klubu, či by som im nechcel pomôcť, a ponuku som prijal,“ vysvetlil svoju cestu do Prietrže.