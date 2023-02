Fólie na predných sklách auta sú nebezpečné. Slovensko má však rozdielny prístup k zahraničným vozidlám

Rozhoduje 50 rokov starý dohovor.

ZÁHORIE. Už približne rok stretávame na cestách autá s ukrajinskými evidenčnými číslami (EČV), jedna z vecí, ktorú si bežný vodič v prípade týchto áut môže všimnúť sú v mnohých prípadoch tmavšie sklá na na oknách vodiča a spolujazdca. V prípade slovenských áut to však bežne nevidno.

Mohlo by sa to javiť ako porušovanie slovenských zákonov, je to však úplne inak. Podobne ako iné zahraničné autá, podliehajú dohode z roku 1968.

Polícia ich síce skontrolovať môže, no pokutovať nie. Takéto fólie ale môžu ohroziť priamo samotných vodičov ale i spôsobovať nejasné situácie na cestách.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výnimka vďaka dohovoru

Ministerstvo dopravy vysvetľuje, že ukrajinské vozidlá sa na Slovensku berú ako vozidlá v medzinárodnej cestnej premávke. Vzťahuje sa na ne Dohovor o cestnej premávke z roku 1968, ktorý je medzinárodnou zmluvou a má prednosť pred slovenskými právnymi predpismi.

Písali sme

Písali sme Cez vzdušný priestor Slovenska prelietavajú aj lietadlá, ktoré by cezeň bežne neleteli Čítajte

Jozef Drahovský, dopravný analytik, okrem tohto, vysvetlil, že na ukrajinské vozidlá sa berie ohľad aj pre situáciu v ich krajine.

"Na Slovensku a v Európskej únii to platí pre všetkých rovnako. Také auto by neprešlo technickou kontrolou. ale, v rámci pomoci Ukrajine sa dohodlo, že budú tolerovať určitú zhovievavosť. Preto policajti nezasahujú," zhrnul Drahovský.

Ľudia však situácii nerozumejú, bežne nedisponujú informáciami o výnimke či dohovore, prípadne sa zaujímajú, dokedy táto výnimka bude trvať.

Ministerstvo dopravy vysvetlilo, že dohovor nie je povolením výnimky.

"Je akoby povolením používať cudzincom svoje vozidlá, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmto dohovorom, v medzinárodnej cestnej premávke na Slovensku. Dohovor nemá obmedzenú platnosť," zhrnul komunikačný odbor ministerstva.

"Videla som staršie video od polície, kde mal vodič na predných bočných sklách čierne fólie. Aby mohol pokračovať v jazde, musel ich odtrhnúť. Ukrajinci však takto jazdiť môžu. Netuším prečo, myslím, že medzi ľuďmi to môže vyvolať nezhody," povedala Angelika Mosná.

Matúš Ferenčík si tiež chcel dať na auto čierne fólie, zo zákona však nemôže.

"Pred istým časom som si chcel dať fólie na predné bočné sklá, no nemohol som. Na Slovensku je to zakázané. Autá zo zahraničia, ako napríklad tie ukrajinské, majú asi výhodu. Stretol som ich už niekoľko," povedal Matúš Ferenčík.

V článku sa dozviete: čo o tmavých fóliách na autách hovorí zákon,

prečo môžu byť nebezpečné,

za akých podmienok môžu mať fólie zahraničné vozidlá,

prečo sa na ne nevzťahuje rovnaký zákon ako na autá Slovákov

ako na celú vec pozerá dopravný analytik.

Nine Boorovej to nevadí, no všimla si to. "Ak majú stále fólie na autách, zrejme to majú dovolené. Je to divné, ale čo s tým urobíme? Pochybujem, že to niekto pochopí. Skôr či neskôr, to ľudia budú vyčítať. V podstate mi to však nevadí," povedala.

Za fólie je pokuta