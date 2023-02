Rodičia sa opíjali, deti celú noc kričali a plakali, polícia našla zranené batoľa

V byte bola zima a neporiadok.

SKALICA. Skalicou otriasol 15. februára prípad, kedy tri maloleté deti v nočných hodinách kričali a plakali na celý bytový dom. Susedia krátko pred štvrtou hodinou ráno zalarmovali políciu v domnienke, že môžu byť ohrozené na živote a zdraví.

Psychologička Jana Gajdošová vysvetlila, ak sú deti svedkami takéhoto správania rodičov dlhodobo, môže to viesť k vzniku rôznych psychických porúch.

"Na deťoch sa to môže odraziť v podobe fóbií, stresu, depresií, panických záchvatov, úzkosti, porúch osobnosti, nedajbože, schizofrénie a mnohých ďalších problémov," skonštatovala Gajdošová.

Najhoršie sú však podľa nej prebraté vzorce správania. "Môžu byť v dospelosti agresívne, holdovať alkoholu. Z dievčat sa často stávajú veľmi submisívne ženy, v takých prípadoch sa ľahšie stávajú obeťami domáceho násilia," povedala.

Celoživotné následky

"U detí, ktoré žijú v rodinách, kde úraduje alkohol, môže dochádzať k spánkovým depriváciám. Nedostatok spánku, zvlášť ak je dlhodobý, môže viesť k celému radu zdravotných problémov. V extrémnych prípadoch vedie k celkovému vyčerpaniu organizmu a končí smrťou. Dlhodobé problémy so spánkom zvyšujú riziko mnohých závažných chronických ochorení či psychických ochorení," zhrnula Gajdošová.

Deti podľa nej následkom takýchto životných podmienok v rodine môžu mať celoživotné následky.