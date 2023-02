Každý krok, vpred alebo vzad, vám môže pomôcť k lepšej budúcnosti, hovorí Jakub Švec

Do Skalice prišiel na hosťovanie do konca sezóny z Českých Budějovíc.

SKALICA. Nováčik zo Skalice krátko pred štartom ligy oznámil, že mužstvo na jar posilní slovenský futbalista a kmeňový hráč prvoligových Českých Budějovíc Jakub Švec.

22-ročný krídelník prestúpil do susedných Čiech minulé leto, za juhočeský tím odohral štyri súťažné zápasy. Na Záhorie prišiel na hosťovanie do konca sezóny.

„Na spoluprácu v Skalici ma oslovili tréneri z realizačného tímu. V Českých Budějoviciach som sa rovnako dohodol s koučom, že bude lepšie, ak pôjdem niekde na hosťovanie, aby som sa rozohral a prišiel plne pripravený naspäť v lete,“ popísal svoju cestu na Záhorie Jakub Švec.

Prišiel pravidelne hrávať

Len štyri súťažné zápasy za český tím nie sú práve uspokojujúcou minutážou. Rovnako to vníma aj Jakub Švec, ktorý však vo svojom angažmáne v susedných Čechách vidí aj veľké pozitíva.

Prečítajte si tiež:

Prečítajte si tiež: Mal som ponuky aj z Rakúska, ale ostávam v Hlbokom, hovorí najlepší strelec tímu Čítajte

„Svoje pôsobenie v Českých Budějoviciach by som nehodnotil negatívne. Dostal som sa do zahraničia a do českej ligy, ktorá je na inej úrovni ako slovenská liga.

Prinieslo to pre mňa pozitívnu skúsenosť, každopádne, neodohral som toľko, koľko som si predstavoval, ale myslím si, že som si zaslúžil väčšiu minutáž,“ vysvetlil krídelník, ktorého snom je talianska alebo španielska liga.

V článku sa dočítate: Aká bola cesta Jakuba Šveca do Českých Budějovíc?

Ako hodnotí svoje rozhodnutie odísť do zahraničia?

Ako vnímal svoj debut, ktorý si odkrútil v sedemnástich rokoch?

Prečo prestúpil po vydarenej sezóne v Zlatých Moravciach do Dunajskej Stredy?

S akým cieľom prišiel na Záhorie a aké podmienky našiel v klube?

Či preňho Skalica predstavuje neznáme prostredie.

Ako vníma súperov, ktorí ich čakajú v posledných štyroch kolách základnej časti?

Pochádza zo športovej rodiny

Rodák zo Žiaru nad Hronom vyrastal v Čiernych Kľačanoch a prešiel celou akadémiou Zlatých Moraviec.