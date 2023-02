Obyvatelia Kuchyne vyzbierali tisícky podpisov proti obrannej dohode, po petícii sa zľahla zem

Nič o petícii nevie ex-starosta, súčasná starostka ani ministerstvo.

KUCHYŇA. Obyvatelia Kuchyne sa minulý rok obávali dopadov obrannej dohody s USA na kvalitu života v obci, začali preto vtedy spisovať petíciu, ktorú odovzdali.

Bývalý starosta Róbert Bujna dnes ale nevie, čo sa s podpismi deje. Nevie to ani nová starostka Miroslava Fraňová a ani samotné ministerstvo obrany.

Petícia sa najmä pre vojnu na Ukrajine dostala do umelého spánku. Podľa generála Pavla Macka vlastne nemala zmysel.

"Štát potrebuje aj takéto zariadenia a teda tu preváži vyšší verejný záujem, celoštátny nad lokálnym," povedal.

Nezvestná petícia

Obyvateľom Kuchyne sa podarilo vyzbierať tritisíc podpisov, odovzdali ju do národnej rady a prezidentskej kancelárie. Petícia sa však dostala do stavu umelého spánku.

Ministerstvo obrany dokonca minulý rok otvorilo možnosť diskusie na túto tému. Podľa Bujnu sa s nimi vtedy začali solídne rozprávať a chceli navrhnúť kompenzácie, no koncom februára prišla vojna na Ukrajine, čo situáciu ovplyvnilo a činy zostali v nedohľadne. Celá vec bola podľa Bujnu dobre rozbehnutá.

V článku sa dozviete: Čo o petícii hovorí ministerstvo obrany, bývalý starosta či nová starostka Kuchyne,

kto financoval letisko v Kuchyni,

názor generála Pavla Macka na petíciu,

či hrozí ovládnutie vojenskej základne v Kuchyni Američanmi,

prečo sa podľa generála ľudia boja obrannej dohody s USA.

"Začali sa s nami solídne baviť. Má sa tam vyváľať niekoľko tisíc kubíkov, to bude veľa áut. Chceme riešiť kompenzácie. Nechceme im brániť. Mne ide o to, že ak budú tie autá jazdiť cez našu cestu a rozbijú ju, chceme kompenzácie. Oni to priznali, aj to, že takto nad tým nerozmýšľali,“ dodal Bujna.

Teraz netuší, čo s petíciou je, rovnako, ako to netuší ani samotné ministerstvo obrany.