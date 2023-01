Záhorská galéria pripravuje na február okrem výstav aj viaceré podujatia

Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, pripravila na február pre svojich návštevníkov okrem nových výstav aj viaceré podujatia.

SENICA. Záhorská galéria Jána Mudrocha v Senici, ktorej zriaďovateľom je Trnavský samosprávny kraj, pripravila na február pre svojich návštevníkov okrem nových výstav aj viaceré podujatia. Informovala o tom za galériu Zuzana Dohnalová.

Do 12. februára bude prístupná výstava poľského sochára Marcina Berdyszaka pod názvom Ideas and ideologies. "Posledný deň výstavy sa uskutoční o 15.00 h komentovaná prehliadka, ktorou návštevníkov prevedie kurátor výstavy Roman Popelár. Do 5. februára bude sprístupnený svetelný objekt s názvom Raster od Kláry Štefanovičovej," uviedla Dohnalová.

Pre rodiny s deťmi pripravila galéria podujatie pod názvom Nedeľný ateliér, ktoré sa uskutoční 12. februára od 13.00 do 17.00 h. "Podujatie Kreatívne dielničky organizujeme vo štvrtok (9. 2.) pre mamičky s deťmi do piatich rokov. Pre školy ponúkame možnosť prihlásiť sa v galérii na výtvarné a edukačné programy, ktoré si školy môžu dohodnúť priamo v galérii," doplnila Dohnalová.