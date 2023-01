Práce na exteriéri historickej budovy v Senici stoja, bývalý zhotoviteľ hovorí o sfušovanej práci mesta

Podľa mesta staviteľ prerušoval práce s cieľom navýšenia ceny.

SENICA. Mestská radnica v lete odovzdala stavbu projektu Revitalizácia exteriéru Sokolovne, mestského múzea, realizátorskej firme. Po dokončení sa mali obyvatelia kochať novou zeleňou a doplneným parkovým mobiliárom.

Došlo však ku komplikáciám a práce stoja.

"Je viac ako zrejmé, že za týmto zlyhaním stojí výrazne nedostatočná, neodborná a sfušovaná príprava projektu zo strany mesta Senica," hovorí Jaromír Ožóg, predseda predstavenstva zhotoviteľskej firmy.

Mesto sa bráni, že firma opakovane zastavovala práce s cieľom navyšovania celkovej ceny diela a nebol dodržiavaný časový harmonogram realizátorských prác.

Písali sme

Písali sme Aktivisti suplujú vedenie obce, zrekonštruovali stáročné budovy za vlastné peniaze Čítajte

Zhotoviteľ spomenul viac problémov

Zhotoviteľ Jaromír Ožóg vysvetlil, že má 35-ročnú prax v oblasti stavebného inžinierstva a postavil a zrealizoval desiatky až stovky stavieb a rekonštrukcií na Slovensku i v zahraničí. Mesto Senica podľa neho správne uviedlo, že stavenisko bolo ich spoločnosti ako zhotoviteľovi odovzdané s viac ako ročným oneskorením. Podľa neho to bolo z dôvodu, ktorý sa nachádzal na strane mesta Senica. Spomenul aj to, že ročné obdobie, v ktorom bol dojednaný harmonogram a plánovaná výsadba, bolo problematické a nevhodné.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Jaromír Ožóg tvrdí, že zmluva o dielo pripravená mestom Senica neobsahovala výslovnú inflačnú doložku.

"Ak by mesto umožnilo vykonať práce včas, nebolo by to podstatné, revitalizácia mala trvať približne pol roka," povedal.

V článku sa dozviete: Dôvody na odstúpenie od zmluvy, ktoré uviedol zhotoviteľ,

či nastala nejaká chyba,

aké dôvody na nespokojnosť malo mesto Senica.

To sa však podľa neho nestalo a kým mesto Senica odovzdalo stavenisko, inflácia dosiahla za posledné mesiace rekordných výšok a cien stavebných materiálov.

Dôvody pre prerušenie prác a odstúpenie firmy od zmluvy však boli podľa Jaromíra Ožóga iné.