Sobotňajšie referendum sa v Skalici a Holíči zatiaľ zaobišlo bez incidentov

Chodia skôr starší či ľudia stredného veku.

SKALICA. Pokojný priebeh referenda v Skalici a Holíči nenarušili žiadne incidenty. Účasť obyvateľov je zatiaľ pomerne nízka. Skonštatovali to jednotlivé okresné volebné komisie. Ľudia chodia v pravidelných intervaloch a priebežne.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Vyjadriť svoj názor na skrátenie volebného obdobia chodia ľudia od najmladších po najstarších. Účasť je však nižšia.

Ústava Slovenskej republiky hovorí, že výsledky referenda budú platné, ak sa na ňom zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov a ak bude rozhodnutie prijaté ich nadpolovičnou väčšinou.

Referendum by bolo teda platné, ak by prišlo hlasovať približne 2,2 milióna z celkového počtu 4,4 milióna ľudí. Súhlas by muselo vyjadriť 1,1 milióna voličov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Senici prekvapila komisiu účasť mladých. Prvý volič prišiel už o siedmej Čítajte

Jana Sedlová vysvetlila, že chodí v pravidelných intervaloch venčiť psa, no do volebnej miestnosti vidí ísť veľmi málo ľudí. Nechcela prezradiť, či sa ona sama referenda zúčastnila.

"Myslím si, že účasť nebude veľká. Uznávam, že zmena je tak trochu potrebná, no pri takejto účasti sa asi neuskutoční," povedala.

Členovia volebnej komisie skonštatovali, že priebeh je kľudný a pomalý. "Dá sa povedať, že chodia skôr starší či ľudia stredného veku," vysvetlila členka komisie.

Písali sme

Písali sme Mama troch detí učí ľudí skromnosti a trpezlivosti, vytvorila miesto, kde sa za veci neplatí Čítajte

Ľudia v Holíči chodia už od siedmej hodiny rannej. Najväčšia skupina ľudí bola päť až šesť členná.

Za problematickú označili členovia komisie nezrozumiteľnosť toho, čo majú vlastne ľudia na referende urobiť.

V Skalici je účasť priemerná a priebeh pokojný. Ľudia chodia postupne. Zúčastňujú sa zväčša starší ľudia.