Slovák prešiel pešo na južný pól naprieč Antarktídou, strávil 50 dní v mraze a bez sprchy

Bola to moja najťažšia cesta, hovorí.

ZÁHORIE. Martin Navrátil je cestovateľ mysľou, telom aj dušou. Venuje sa tomu už vyše 17 rokov, navštívil viac ako 175 krajín sveta. Nebojí sa cesty do Afganistanu, na najchladnejšie obývané miesto na svete Ojmiakon. Nezľakne sa zdolať prechod Hodvábnou cestou, Somálska ani Jemenu.

Jeho posledná expedícia sa odohrávala na Antarktíde. Zdolal južný pól. Strávil 50 dní bez WC, sprchy a civilizácie. Len mráz, vietor a všade naokolo nekonečné bielo. Výpravu absolvoval s dvoma ďalšími ľuďmi, prezradil, či si neliezli na nervy a aj to, ako prežili sviatky v Antarktíde. Porozprával o príprave, zážitkoch, omrzlinách ale aj o tom, koľko ho celá cesta stála financií.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Cestovateľ Navrátil o dovolenkových destináciách: Letenky vyleteli do absurdnej výšky Čítajte

Ako vám napadlo ísť práve na južný pól?

Bol to už dlhodobý proces. Prvý raz mi to skrslo v hlave, keď sme sa pokúšali prejsť cez Beringovu úžinu. Na jednej strane som cítil, že by som chcel ísť, samotné uskutočnenie výpravy, psychická a fyzická príprava, to už bola druhá vec. Reálne som sa rozhodoval prvého pol roka, či ísť alebo neísť. Som človek, ktorý nad vecami veľa premýšľa. Definitívne rozhodnutie padlo v auguste, kedy som si povedal, že idem. Ale rôzne prípravy prebiehali už skôr.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V článku sa dozviete: Či navštívil odborníkov, ktorí by mu pomohli pripraviť sa na expedíciu,

akú potreboval výbavu,

koľko financií musel investovať,

koľko členov mala výprava,

čo jedli,

ako sa umývali,

kam chodili na WC,

či sa s partiou nehádali,

aké komplikácie nastali,

ako prežili Vianoce,

kedy mal omrzliny,

aké boli jeho pocity po návrate do civilizácie.

Ako ste sa pripravovali na túto cestu?

Trošku inak, než keď sme išli na Sibír alebo na Čukotku. Teraz som si cielene navodzoval hlavne diskomfort. Povedzme, že každý druhý deň som jazdil na bicykli veľa kilometrov, nech bolo počasie akékoľvek. Odišiel som do Grónska, kde nie je signál, vláčil som tam batožinu. Spevňoval som si telo pod odborným dohľadom.

Psychická príprava bola o tom, aby som sa upokojil, predstavil si všetky situácie, ktoré môžu nastať. Chcel som si vyriešiť všetky veci, aby som neodišiel s myšlienkou na to, čo všetko som nestihol spraviť.

Navštívili ste aj nejakých odborníkov pre psychickú prípravu?