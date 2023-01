Nečakal som, že budem najlepším obrancom slovenského tímu, hovorí kométa šampionátu Pavol Funtek

Pred majstrovstvami sveta juniorov 2023 poznalo Pavla Funteka málo ľudí. Odchovanec senického hokeja predviedol svoje defenzívne umenie a vďaka aj jeho výkonom náš výber prehral až po predĺžení s Kanadou 3:4. Krátko po MS sa rozhodol prestúpiť do najvyššej juniorskej ligy v USA.

Pavol Funtek v súboji s Charliem Stramelom v zápase Slovensko - USA na MS do 20 rokov 2023.

Ako ste začali s hokejom?

„Začal som, keď som mal štyri roky. Jeden z dôvodov bol, že aj starší brat (pozn. autora Samuel Funtek, hrá v HC Dukla Senica) a bratranec hrali hokej. Popri hokeji som hrával aj futbal, ale musel som s ním skončiť.“

Vo futbale ste to kam dotiahli?

Futbal som hrával do deviatich, alebo desiatich rokov. Musel som s ním skončiť, lebo s hokejom sa to nedalo skĺbiť. “

Po majstrovstvách sveta juniorov 2023 ste zmenili klub. Prečo ste sa rozhodli pre zmenu?

„Počas šampionátu mi prišli nejaké ponuky zo Severnej Ameriky. Zamýšľal som sa nad tým s rodičmi a s ľuďmi z hokejového prostredia. Cesta z USHL bude najlepšia pre vstup do univerzitného hokeja.“

Plán do budúcich sezón je vyštudovať univerzitu a hrať v NCAA?

„Áno, to je zatiaľ plán. Pokiaľ by počas štúdia prišla veľmi zaujímavá ponuka hrať profesionálny hokej, rozmýšľal by som nad ňou. “

