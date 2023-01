Vyše polovica vody z alpského snehu je preč. Ovplyvní to aj Slovensko, tvrdí klimatológ

Leto môže opäť poznačiť extrémny nedostatok pitnej vody.

ZÁHORIE. Tohtoročná zima bola zatiaľ v Alpách veľmi biedna. Podľa zistení výskumnej nadácie CIMA chýba v Alpách celoplošne 69 percent vody uloženej v snehu.

Ide o približne až štyri miliardy kubických metrov vody v podobe snehu, čo môže výrazne ovplyvniť nasledujúce leto či zásoby pitnej vody. Podobná situácia nastala aj v Karpatoch, čo ovplyvnilo aj podmienky na Slovensku.

Avšak situácia sa konečne pohla.

Spýtali sme sa Pavla Faška, klimatológa zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ), ako to môže ovplyvniť svet, Slovensko aj Záhorie a či nás ešte čaká poriadna zima, sucho či extrémne horúce leto.

Prezradil aj to, ako môže každý človek pomôcť zlepšiť klimatickú situáciu, rovnako, ako pri prevencii ohľadom zdravia.

Aká je situácia v Alpách v súvislosti s chýbajúcim obrovským množstvom vody?

Situácia, aká bola konci decembra a v prvej polovici januára roku 2023 sa zmenila hneď na začiatku druhej polovice januára. Teraz sa veľmi zaktivizovali tlakové níže, ktoré sa vytvárali v oblasti severného Talianska. Spôsobili na začiatku druhej polovice januára v Korutánsku, to je južná strana Álp, dosť zaujímavú snehovú kalamitu.

Dochádza k výrazným výkyvom, nielen v teplotných podmienkach, ale aj v charakteristike snehovej pokrývky. Toto sa skutočne stalo v predchádzajúcom období v Alpách. Výkyv bol veľmi výrazný, nielen čo sa týka množstva snehu, ale dĺžky obdobia.

Snehová pokrývka, ktorá tam bola na začiatku sezóny, sa roztopila do veľmi vysokých nadmorských výšok. Odtieklo veľké množstvo vody, preto chýbalo toľko miliárd kubíkov vody.

Niekto by si povedal, že sa nič nestalo, lebo sneh znova napadne, ale nie je to tak.

V prírode je to dosť dômyselne zariadené, že voda zo snehovej pokrývky je zdrojom vlahy v nasledujúcom letnom období. To, že tam teraz chýbalo toľko miliárd kubíkov vody, bude niekedy v lete chýbať.

To by bola tá voda, ktorá by sa topila na jar, prípadne vo vyšších polohách až na začiatku leta. No odtiekla a je nenávratne preč. Určite bude v nasledujúcom lete niekde chýbať.

Prečo prišiel sneh do Álp až teraz?