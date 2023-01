Treba sa viac smiať. Slováci vedú v nádorových ochoreniach hrubého čreva, tvrdí gastroenterológ Miloš Bubán

Veľa ľudí si myslí, že majú počas sviatkov dva žalúdky.

ZÁHORIE. Po sviatkoch má mnoho ľudí tráviace ťažkosti, ktoré súvisia najmä s ťažkými jedlami a prejedaním sa. Niekto to rieši podomácky, iný ide k lekárovi.

Na Slovensku je dostať skorý termín u gastroenterológa často hotové terno. Miloš Bubán, špecialista v odbore vysvetlil, prečo je termínov tak málo.

Porozprával, aké problémy aktuálne rieši najčastejšie, poradil, ako dostať trávenie späť do formy a či je dobré držať diétu. Taktiež vysvetlil riziká hydoterapie hrubého čreva a aký význam má pre človeka hrubé črevo.

Po sviatkoch má veľa ľudí tráviace ťažkosti, zväčša súvisia s prejedaním s či ťažkými jedlami, aké riešite najčastejšie prípady v tomto období?

Sviatky sú nárazové, pretože veľa ľudí si myslí, že majú dva žalúdky, no aj počas sviatkov majú iba jeden. Niektorí to nezvládnu v tom, že sa naozaj prejedajú, majú väčší príjem potravín. Stále hovorím, že je lepšie jesť striedmo a vhodnejšie, kvalitnejšie potraviny, pretože prejedanie môže spôsobiť ťažkosti.

V článku sa dozviete: Čo ľuďom hrozí, ak si nedajú pozor a holdujú prejedaniu sa rok čo rok,

či súvisia zápchy s prejedaním sa,

kedy sa liečiť sám,

kedy ísť k lekárovi,

ako môžu ľudia dostať svoj tráviaci trakt po sviatkoch opäť do formy,

akú rolu zohráva v tráviacom systéme hrubé črevo,

čo ak nemáme hrubé črevo v poriadku,

čo je to hydroterapia hrubého čreva,

či ju gastroenterológ odporúča,

prečo je na Slovensku veľkým problémom dostať sa na vyšetrenie ku gastroenterológovi,

akú prevenciu pre zdravý tráviaci trakt odporúča odborník.

Bojíme sa skôr, že počas sviatkov nedodržia diétny režim tí, u ktorých je diéta súčasťou liečby.

Týka sa to napríklad pacientov s metabolickými ochoreniami, ako je napríklad cukrovka. Potom u pacientov, ktorí majú chronické ochorenie žalúdka, pečene, pankreasu alebo žlčníka a podobne. Tam môže mať nedodržanie diéty aj väčšie následky. U týchto ľudí to môže spôsobiť aj iné zápalové ochorenie. Je to náročnejšie na liečbu a príznaky trvajú dlho.

Čo ľuďom reálne hrozí, ak si nedajú pozor a holdujú takémuto prejedaniu rok čo rok?