Záhorie čaká náročný rok. V plánoch je aj ekologická stavba označovaná ako svetový unikát

Za niektoré projekty bojujú už celé roky.

ZÁHORIE. So začiatkom nového roka prichádzajú do miest a obcí nové a mnohokrát aj staré, repasované výzvy, za ktorých splnenie bojujú aj celé roky. Nie je tomu inak ani teraz. Obce a mestá na Záhorí čakajú v roku 2023 mnohé zaujímavé projekty, zapojenia sa do výziev či boj s rozpočtom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Unikátna ekologická stavba

Základná škola v Plaveckom Štvrtku už bola v takom havarijnom technickom stave, že školu museli zatvoriť. Žiaci sa od septembra 2021 učili v náhradných kontajnerových priestoroch. Obec sa rozhodla postaviť novú školu, bude však neobyčajná.

Nová škola bude zelená, digitálna a komfortná pre fyzické i psychické zdravie učiteľov a žiakov. Možno ju nazvať i priekopnícky projektom či svetovým unikátom. Bude sa uchádzať o podporu z plánu obnovy.

V článku sa dozviete: Aká unikátna ekologická stavba vyrastie na Záhorí,

prečo niektoré obce bojujú s rozpočtom,

kde sa možno konečne dočkajú ochvatu,

ako bojujú za obnovu klenotu Záhoria.

O návrh tohto zaujímavého objektu sa postaral architekt Michal Diviš a statik Martin Pribila. Škola je navrhnutá v intenciách konceptu SMART škôl, teda zelená, digitálna, partnerská, inkluzívna, aktívna, otvorená, a kladúca dôraz na fyzické a psychické zdravie a celoživotné vzdelávanie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Porazila ochrnutie, hviezdila v televízii a napokon preslávila halušky v Čechách Čítajte

Kľúčové budú svetlo, teplo, čerstvý vzduch aj akustika. Zaujímavosťou je pobytová strešná zelená záhrada. Takúto stavbu nemajú ani okolité štáty. Snažia sa dostať do škôl hlinené steny z nepálenej hliny. Hlinené omietky zatiaľ len zvažujú, lebo sú trochu mäkšie, tým pádom neodolnejšie.

Na streche bude dostatok miesta pre čistenie splaškovej vody pre dve až tri poschodia. Kombinovať je možné čističku s fotovoltikou namiesto zábradlia. Vyčistená voda v lete chladí a v zime hreje, navyše znižuje prašnosť, čo ocenia najmä astmatici.